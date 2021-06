Karácsony Gergely kapkodása miatt az idei a közlekedési káosz éve lesz

Közlekedési káosztól tartanak az autósok Budapesten, hamarosan ugyanis három nagy felújítás kezdődik a fővárosban. Kezdődik az építkezés a Lánchídon, a pesti alsó rakparton és a Blaha Lujza téren is, miközben a 3-as metró felújítása is zajlik. A fővárosi Fidesz–KDNP szerint Karácsony Gergely kapkodásba kezdett, hogy erősíthesse az előválasztási kampányát, ezért indul most minden beruházás egyszerre – hangzott el az M1 Híradójában.