Családja és közvetlen környezete sem érti, miért esküdött fel az Iszlám Államra a magyar terrorista

Egyre több részlet derül ki arról a férfiról, aki az Iszlám Államnak hűségesküt téve tervezett merényletsorozatot Magyarországon. Többek között az is, hogy egy csőbombát akart elkészíteni, és gázolásos merényletet is tervezett. A Terrorelhárítási Központ munkatársai kedden fogták el. Kiderült azóta, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanult, és jó családból származik, ügyvéd és pedagógus szülőktől, akik nem tudták, hogy fiuk radikálizálódott – számolt be e az M1 Híradója.