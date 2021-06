A hétvégén berobban a nyár

Néhol akár 30 fok közeli meleg is lehet a hétvégén. Sok napsütés is lesz, de – kezdetben néhol, majd többfelé – záporokra, zivatarokra is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.