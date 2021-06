Végigtáncolta az estét, akinek volt védettségi kártyája

Megosztás Tweet



Közeledik a hétvége, egyre többen szeretnének bulizni. De mire számítsanak? Melyek az eddigi tapasztalatok? Milyen szabályokra kell figyelni? Összegyűjtöttük.

A klubok múlt héten, hétvége előtt gyors felmérést végeztek a közösségi média oldalaikon annak kapcsán, hogy a vendégkörük hány százalékának van védettséget igazoló kártyája.

A budapesti Ötkert, Bob, illetve Story nevű szórakozóhelyek válaszadóinak 70 százaléka már vagy megkapta az oltást, vagy átesett a víruson, így rendelkezik a plasztik kártyával. Az előbb említett szórakozóhelyeknél a beléptetéskor a kapuban ellenőrzik mindenkinek a személyigazolványát, majd miután ezt összeegyeztetik az oltási igazolvánnyal, és mindent rendben találnak, ezután tudnak csak belépőjegyet váltani a bulizók.

Az Ötkert budapesti szórakozóhely is a múlt héten nyitotta meg kapuit hét hónap után. A klub előtt hosszú sorokban várakoztak az emberek, így elég korán telt ház alakult ki. A hatalmas érdeklődés miatt, éjfél körül létszámstopot kellett hirdetniük.

Hosszú sorokban vártak a bulizni vágyók, hogy bejuthassanak a szórakozóhelyre (Fotó: Ötkert)

„A visszajelzések online vagy akár személyesen is kifejezetten pozitívak. Nagyon sokan érdeklődnek az eseményeink iránt, érezhetően kellett már a kikapcsolódás az embereknek. Azt látjuk, hogy a fiataloknak és a szórakozni vágyóknak jelentős többsége rendelkezik védettséget igazoló kártyával és magas az oltási hajlandóság, és ezáltal sikeresen fognak működni a rendezvények a nyári szezonban is” – mondta a hirado.hu-nak Gyűrűs Vivien, az Ötkert szórakozóhely marketingvezetője.

Vidéken is felpörgött az élet, a mezőkövesdi Movie Clubot is hasonlóan megrohamozták a szórakozásra vágyók, a hely terasza megtelt szombaton, a zárt térben pedig a kijárási tilalom eltörlésének köszönhetően hajnalig tartott a parti. A klubnak van terasza, így a szórakozóhely már három hete fogadja a vendégeket, éppen ezért a belső terek nyitása miatt, két részre osztották a teraszt is, hogy azok a vendégek is tovább tudják élvezni a teraszon a szórakozást, akiknek még nincs védettségi kártyájuk.

A Movie Club teraszán bulizó fiatalok (Fotó: Zólyomi Benjámin)

A szórakozóhely szintén felmérte azt, hogy a vendégkörük hány százalékának van védettséget igazoló kártyája, és az egység marketingjéért és rendezvényekért felelős munkatársa, Zólyomi Benjámin a hirado.h-nak elmondta, az eredmény elég vegyes, mivel a vendégkörük körülbelül felének van tulajdonában a kártya.

A beléptetéskor szintén összeegyeztetik a személyigazolványt a védettséget igazoló kártyával, majd a jegy megvétele után külön úton mehetnek fel a terembe vagy a teraszra. Azok, akiknek van védettséget igazoló kártyájuk és bent táncolnak, szintén kimehetnek a teraszra, azonban a számukra ki lett alakítva egy külön rész, így egymástól külön van a két teraszrész.

„Akiknek volt kártyája végigtáncolta az estét mert már nagyon várták, hogy újra bulizhassanak”

– mondta Zólyomi Benjámin, a hely partiszervezője, aki szerint kell még néhány hét, mire kialakul ez a rendszer, és mire mindenki megkapja a kártyáját.

A bulik hangulatáról gondoskodó DJ-k is nehéz néhány hónapokat tudhatnak maguk mögött, így sokaknak idén nyáron esküvőkkel teltek meg a naptáraik, azonban nagyon örültek, hogy újra visszatérhetnek szakmájukhoz. Zólyomi Benjámin, a Movie Club DJ-je is egy időre szakmát váltott a bezárások miatt. Ebben a hosszú időszakban ő is, mint sokan mások az egyik online ételrendelési portálnak volt a futára.

Kicsi szelet a régi életből

„Múlt csütörtökön, azaz ahogy a barátaimmal hívjuk, kispénteken már elmentünk szórakozni, kicsit olyan volt, mintha visszakaptunk volna egy szeletet a régi életünkből. Természetesen így is betartunk minden megmaradt szabályt, de nagyon jól esett végre kiereszteni a gőzt. Most hétvégén már újabb partira készülünk, már a telefon és a bankkártya mellett a legfontosabb tárgy nálunk a védettségi igazolvány, de van aki már az appot is letöltötte” – mondta egy budapesti fiatal.

Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenesen letölthető, ez kiváltja a védettségi igazolványt.

Az ötmillió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, sok korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, hiszen a vírus még jelen van.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedésben és az üzletekben.

Melyek a nagyobb rendezvények előírásai?

A kulturális eseményeket – a zenés táncos, rendezvény kivételével –, a sportrendezvényeket, valamint a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve a szabadban tartott nagyobb (500 főt meghaladó résztvevő által látogatott) rendezvényeket a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják.

A szabadban tartott kisebb (500 résztvevőnél kevesebb fő) rendezvény bárki által látogatható. Mindezek alól kivételt képeznek a zenés, táncos rendezvények, amelyek életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek által látogathatók.

A magyar lakosság 53 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 37 százalékos átlaggal. Az oltásra regisztráltak száma 5 236 000, a regisztráltak 91 százaléka már meg is kapta az oltást. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

