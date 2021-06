Öngyilkos merénylő akart lenni a magyar iszlamista

Megosztás Tweet



Terrortámadás-sorozatra készült Magyarországon egy magát iszlamistának valló, 21 éves magyar egyetemista. Robbantani akart egy nagy rendezvényen és azt is tervezte, hogy egy járművel a tömegbe hajt. Már a támadások helyszínével kapcsolatban is voltak elképzelései. A gyanúsított Kecskeméten lakott, „normális” családban nőtt fel, de áttért az iszlám hitre. Felesküdött az Iszlám Államra, mártírként szeretett volna meghalni egy pusztító terrortámadás végén. A TEK fogta el – közölte az M1 Híradója.

Páncélautót és drónokat is bevetett a Terrorelhárítási Központ (TEK) kedden Kecskeméten a robbantásra készülő, magyar állampolgárságú, magát iszlamistának nevező férfi elfogásakor.

A TEK azután döntött az akció megindításáról, hogy a férfi magyarországi terrorista merényletek elkövetését jelentette be egy az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalon. A művelet idejére az egész környéket lezárták, még az ott lakókat sem engedték be. A kommandósok egy esetleges bombacsapda hatástalanítására is felkészültek, ezért egy bombakereső robotot is vittek magukkal.

A TEK felderítői hetek óta figyelték a 21 éves egyetemi hallgató internetes tevékenységét. A férfi aktív részvevője volt több internetes iszlamista fórumnak. Ezeken

a dzsihadista propaganda mellett terrortámadásra való felkészülésről, az ezekhez szükséges eszközökről, módszerekről és anyagokról cseréltek eszmét.

„A fiatalember vállalta azt, hogy összeszerelt csőbombát készít el, és Magyarország területén kívánja ezt felhasználni olyan tömegrendezvényen, amely vagy Budapesthez, vagy Magyarország más területéhez köthető” – mondta Hajdu János, a TEK főigazgatója.

A férfi előkészületeket is tett terve végrehajtására: csőbomba készítésére is alkalmas eszközöket rendelt az interneten. Emellett azt is tervezte, hogy egy járművel a tömegbe hajt.



„Elhangzanak még a beszélgetésben több alkalommal ramming, tehát a tömegbe gépkocsival belefutó támadásokról szintén információk, határozottan állítja, hogy ő még egy ilyet szeretne elkövetni, a két esemény között nem tesz párhuzamot, tehát nem vagy ezt és azt, hanem mind a kettőről beszél, mind a kettőt szeretné elkövetni” – tette hozzá Hajdu János.

A kitervelt terrortámadásoknak nem volt előre meghatározott időpontja, de a TEK szerint a férfi azokat a közeli hetekben tervezte végrehajtani.

Elfogása után a férfit a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen kihallgatták, majd őrizetbe vették. A gyanú szerint olyan terrorcselekményeket akart végrehajtani Magyarországon, amelyekkel – ahogy az ügyészségi közlemény fogalmaz – megfélemlítheti Európa lakosságát.

„A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a férfit gyanúsítottként hallgatta ki emberölés többszörösen minősített bűntettével, valamint robbanóanyaggal visszaélés bűntettével megvalósított terrorcselekmény előkészületének megalapozott gyanúja miatt, egyúttal indítványozta a férfi letartóztatását” – fogalmazott Bagoly Bettin, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

A bíróság szerda délután elrendelte a férfi letartóztatását. A nyomozó ügyészség a Terrorelhárítási Központtal együttműködve folytatja az ügy felderítését. Arra a kérdésre is keresik a választ, hogy a férfi beavatott-e mást is a tervei vagy kapott-e segítséget valakitől a tervezett terrorakciók végrehajtásához.