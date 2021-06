Matolcsy: Meglepetés, meglepetés, meglepetés

Tökéletesen egyetértek Bill Dudley-val abban, hogy a Fed kamatemelést lesz kénytelen végrehajtani, méghozzá sokkal nagyobbat mint amekkorára a befektetők számítanak /Bloomberg, 5/11/2021/.

Miért?

A befektetők természetesen az utolsó üzleti ciklusra koncentrálnak, amikor a jegybanki alapkamat nem haladta meg a 2,5%-ot. Ezúttal azonban a rövid távú emlékezet nem eléggé megbízható. Átéltünk egy száz évente egyszer előforduló járványt, és a legjobb úton haladunk egy olyan gyors fellendülés felé, amilyet valószínűleg még sosem láttunk.

Ez egy teljesen más üzleti ciklus kezdete.

Ezenkívül, a változó, de továbbra is élénkítő fiskális és monetáris politikák hosszú ideig velünk maradnak. Ez azt jelenti, hogy az új gazdasági és pénzügyi sokkok kezelhetőek maradnak a jövőben.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Válasz a “Markets are in for an interest-rate surprise” (Meglepő kamatlépés vár a piacokra) című cikkre