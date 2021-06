Hurrikán támadt az M1 időjárás-jelentésében

Megosztás Tweet



Június elsejével nemcsak a meteorológiai nyár köszöntött be, hanem kezdetét vette a hurrikánszezon is. Az M1 időjárás-jelentésének stúdióját hirtelen kerekedett forgószél forgatta fel, amíg Tóth Tamás meteorológus az aktuális előrejelzést ismertette a nézőkkel.

Bár az elmúlt hetek időjárása nem feltétlenül példázta, június első napjával már hivatalosan is elkezdődött a nyári időszámítás. A következő napokban végre a hőmérő higanyszála is követi az évszakra jellemző hőmérsékletet, sőt, az előrejelzések szerint a felhőknek és az esőnek is búcsút inthetünk.

Tóth Tamás viszont arra figyelmeztette a nézőket, hogy a nyárral együtt megérkezett a hurrikánszezon is. Egy elkóborolt trópusi ciklon a műsor stúdióját is alaposan felforgatta, az M1 időjárás-jelentésének meteorológusa azonban dacolva a szélviharral és esővel, végigmondta jelentését a közmédia nézőinek.