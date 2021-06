Schiffer András szerint a baloldal a 2010 előtti világot hozná vissza

Megosztás Tweet



Gyurcsány Ferenc a demokrácia alapjait tagadta meg az őszödi beszédben, a baloldal pedig azóta sem tanult a hibákból – ezt mondta az LMP korábbi társelnöke egy vitaműsorban. Schiffer András arra utalt: ha a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal hatalomra kerülne, azzal egy olyan pártszövetség kezébe kerülne az ország, amely 2006 óta nem jutott túl a morális válságon – közölte az M1 Híradó.



Nem csináltak mérleget a korábbi bukott kormányzásukból. A baloldal most is ugyanolyan morális válságban van, mint 2006-ban, esetleges kormányrakerülésük pedig csak újrateremtené a 2010 előtti állapotokat – így értékelte a baloldali összefogást az LMP egykori alapító társelnöke a Pesti Srácok Polbeat című műsorában.

Schiffer András úgy fogalmazott: az őszödi beszédben Gyurcsány Ferenc a demokrácia alapelvét tagadta meg, amihez most az összes szövetségesük asszisztál.

„Nem csak Gyurcsány Ferencnek és az MSZP-SZDSZ-nek, hanem az őket körülvevő sztárközgazdász liberális megfejtőhadseregnek sincs lövése a Magyarországot érintő kihívásokról, azokat nem képesek azonosítani, azokra nem képesek választ adni. Ha ma ők labdába rúgnak a politikai porondon, az azt jelenti, hogy ezek az erők semmit nem tanultak semmiből” – jelentette ki Schiffer.

Dobrev Klára nemrég egy interjúban beszélt arról, hogy a mai napig büszke az őszödi beszédre.

Vagyis arra a 2006-ban kiszivárgott monológra, amelyben Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként a szocialisták zárt frakcióülésén vallotta be, hogy az MSZP-SZDSZ kormányzása az államcsőd szélére sodorta az országot. Nem tartották be a választási ígéreteket és a hibákat hazugsággal próbálták elfedni.

A beszéd hatására példátlan tüntetéshullám indult országszerte, amit a rendőrség brutális eszközökkel vert vissza.

Gyurcsány Ferenc felesége a rendőrterrorról most mégis úgy fogalmazott: szerinte a pajzzsal, vízágyúval és gumilövedékekkel felszerelt egyenruhások közül többen sérültek meg mint a civil demonstrálók közül. Azt azonban már korábban megállapították a hivatalos vizsgálatok, hogy a rendőrség nem volt megfelelően felkészülve.

A Polbeatben Schiffer András arra utalt, a Gyurcsány Ferenc vezetette baloldali politikai elit most úgy próbál hatalomra jutni, hogy felcseréli az áldozatokat az elkövetőkkel, beleértve saját szerepüket is. Ennek része most Karácsony Gergely is, aki 2006-ban az MSZP-SZDSZ kormány tanácsadójaként dolgozott.

