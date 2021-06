Nagy horderejű felújításokat és kórházfejlesztéseket jelentett be a kormány Budapesten

Megosztás Tweet



Elkezdődött az Észak-Közép-budai Centrumkórház felújítása, az új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb teljes homlokzati korszerűsítése – jelentette be közösségi oldalán Fürjes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Jelezte azt is, a jövő év első felére elkészülhetnek a Szent János Kórház, az Észak-budai Centrumkórház új központi tömbjenek tervei.

Vállalhatatlan állapotban van a Kútvölgyi Tömb, a kútvölgyi torony homlokzata – emelte ki az államtitkár, hozzátéve, hogy ez a II. és a XII. kerület egyik szégyene.

Ezért gondolták úgy, hogy felgyorsítják a munkálatokat, amelyek 30–40 ezer négyzetmétert érintenek. Jelezte azt is, a jövő év első felére elkészülhetnek a Szent János Kórház, az Észak-budai Centrumkórház új központi tömbjenek tervei. A kútvölgyi torony, melyet korábban a kerület szégyeneként, Csernobilként emlegettek, új szigetelést, nyílászárókat kap, új klímákat szerelnek be, és megújul a teljes homlokzata – jelentette be Fürjes.

Gór Csaba, a Fidesz II. kerületi frakcióvezetője a videóban úgy fogalmazott, az ellenzék által terjesztett rémhírekkel ellentétben 2014 óta több mint 64 milliárd forint érkezett már a kerületbe, amelyből több kórházat és rendelőt újíthattak fel, többek közt a Szent Ferenc Kórházat, és zajlik a Kapás utcai rendelő felújítása is. A XII., a II. és III. kerületben minden egészségügyi intézmény felújítása meg fog történni.

„Tehát az egészségügyre áldoz a kormány, sokat áldoz itt a budai részen is, és azt gondolom, hogy ez csak annak köszönhető, hogy a kormány felfogásában az egészség és az emberélet a legfontosabb tényező” – hangsúlyozta a politikus. A Magyar Közlönyben megjelent határozatok lehetővé tették ezeket a fejlesztéseket. A XII. kerületi önálló rendelő megvalósulását is támogatja az új kormányhatározat.