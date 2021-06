Már a BKV-sok „bolhapiaci” nadrágján is spórolnak Karácsonyék

Megosztás Tweet



Több tíz millió forintot spórolna a BKV a saját dolgozóinak formaruháján, ugyanis a vállalat vezetése egyoldalú munkáltatói intézkedéssel úgy döntött, hogy az év elejétől a dolgozóik évente mindössze egyetlen inget és egy darab nadrágot kapnak – nyilatkozta a Belföldi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ) elnöke a Magyar Nemzetnek.

Szabó István a lap keddi számában megjelent cikkben elmondta, hogy négy–ötezer munkavállalót érinthet az intézkedés. Korábban nadrágból, vagy szoknyából, valamint ingből is kaptak váltást a dolgozók, emellett blúz, pulóver, télikabát, valamint a nyári szezonra bermuda is járt nekik. Most egyedül ingből lehet kérni váltást, de annak a formaruhához tartozó nadrág az ára – mutatott rá.

Szabó István azt mondta, ugyanabban az ingben még egy hosszabb műszakot sem lehet ledolgozni, ám a 2018-as béreken dolgozó munkavállalóktól nem lehet elvárni, hogy még a formaruhát is maguk vegyék meg.

„Ráadásul az olcsó, rossz minőségű, műszálas, bolhapiaci termékek nem is alkalmasak arra, hogy egész nap abban üljön valaki, akár harminc fok feletti melegben” – fogalmazott.

A szakszervezeti vezető közölte: az általa vezetett szakszervezet, valamint az Egyesült Közlekedési Szakszervezet is formaruhagyűjtő akciót indított. A Facebook-oldalaik követőit arra kérik, hogy amennyiben van régi vagy használaton kívüli, a fővárosi közlekedési cégnél rendszeresített ruhadarabjuk, azt ajánlják fel a dolgozóknak.

