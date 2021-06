Így készült az őszödi beszédről szóló film – VIDEÓ

Megosztás Tweet



Hamarosan a mozikba kerül az a nagyjátékfilm, amely az őszödi beszéd kiszivárgását dolgozza fel. A produkció címe már kiderült, Gyurcsány Ferenc beszédének egyik leghíresebbé vált szófordulata: ELK*RTUK. A hirado.hu most bemutatja hogyan készült a film!

A werkfilm bepillantást nyújt a kulisszák mögé, látványos jelenetek és kaszkadőrök segítségével elevenedik meg Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök elhíresült beszédének története.

A legnagyobb közösségi oldalon már egy ideje tudni lehetett, hogy készül valami, Kálomista Gábor producer filmjének végül az évfordulón került ki az előzetese, melyet egy motoros futár hozott az MTVA székházába.

A fikciós, ám valós eseményeken alapuló nagyjátékfilm Magyarország elmúlt évtizedeinek legsúlyosabb politikai botrányát dolgozza fel.

A történet középpontjában egy fiatal elemzőlány áll, aki rájön, hogy a főnöke részt vett egy botrányos miniszterelnöki hangfelvétel kiszivárogtatásában. Úgy dönt, kideríti az igazság részleteit, de lebukik és ezzel veszélybe kerül.

A forgatókönyvet Bendi Balázs írta, a két főszereplő Bánovits Vivianne és Mózes András lesz. A film 110 perces és a MEGAFILM hamarosan a mozikban is bemutatja.

A filmben megjelenik a tévészékház ostroma, az utcai zavargások, és a rendőri túlkapások is. A történetet valós események ihlették, és mivel hosszú kutatómunka előzte meg a forgatást, a készítők azt ígérik, olyan információk is napvilágra kerülnek, amelyek most még nem ismertek.

A film egyik producere Kálomista Gábor, aki arról is beszélt a Híradónak, hogy a hitelesség érdekében előkészületek során sok emberrel beszéltek, köztük olyanokkal is, akik annak idején részt vettek az eseményekben, és olyanok is megszólaltak, akik ma is aktív baloldali politikusok. A producer szerint a téma ma is sokakat foglalkoztat, ezért is fontos róla beszélni.

„Van egy-két generáció, akinek fogalma sincs, hogy mi történt akkor és meggyőződésem, hogy a történelmi szálakat valamilyen módon, ha nem is elvarrni, de valamilyen módon megnyugtató válaszokat kellene adni arra ami történik” – mondta az M1-nek Kálomista Gábor.

A producer szerint nem biztos, hogy ez a film válaszokat ad, de valami ilyen célja van ennek, hiszen a társadalom igazságérzetét, a társadalom tisztességét, rendkívül próbára tette ez a beszéd.