Georg Spöttle: Anarchiát és kerítésbontást okozna egy baloldali kormány

A baloldalon régóta hangoztatják, hogy kétharmad nélkül is alkotmányoznának – hangzott el az M1 Ma este című műsorában.



Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője elmondta: A baloldali pártok kétharmad nélkül is változtatnának az alkotmányon, több baloldali megmondóember is arról beszélt, hogy választási győzelem esetén felfüggesztenék a törvényeket.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke is beszélt az úgynevezett felcsúti perről, üzletemberek tevékenységét függesztené fel és rengeteg embert bocsátanának el az államigazgatásból. Ez külföldön is nagy visszatetszést keltene, a befektetőket elriasztaná egy ilyen anarchikus, alkotmány nélküli állapot.

Gyurcsány szerint szét kell feszíteni az alkotmányos kereteket. Ugyanazt csinálná, mint 2006-ban és bevetné a karhatalmat, hogy az alkotmányt megkerülve működhessen. A közbiztonságot is veszélyeztetnék ilyen lépések és az is várható, hogy a déli határzárat lebontanák, amivel milliókat engednének be Magyarországra, akiket már sem Ausztria, sem Németország nem fogadna be.

Már Brüsszel is elhatárolódna attól, ha a baloldal felfüggesztené az alkotmányt, de ennek a további visszhangja sem ülne el. Magyarország gazdasági helyzetét is jelentősen befolyásolnák az efféle lépések.