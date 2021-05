Új hitelkonstrukciókkal segíti a kormány a szakemberképzést

Már a felnőtt- és szakképzésben tanulók is kérhetnek segítséget a Diákhitel Központtól. Hétfőtől érhetők el a képzési hitelek, amit a 18 és 55 év közötti tanulók vehetnek igénybe. A Képzési Hitel 1 szabad felhasználású, havi összege akár 150 ezer forint is lehet. A Képzési Hitel 2 segítségével pedig az önköltséges képzések díját lehet fizetni. Most úgy számolnak, hogy idén 30 ezren élnek majd a lehetőséggel – hangzott el az M1 Híradójában.