Közel harmincmillió pontyot telepítettek a Balatonba az elmúlt években

Tavaly nyolcszázmillió forint értékben, négyszáz helyszínen történt állami haltelepítés Magyarországon. Ez összesen ezerkétszáz tonna két-három nyaras pontyot jelent. Ha nem is ilyen mértékben, de az idén is nagy számban telepítettek uszonyosokat az élővizeinkbe. Az ökológiai egyensúly fenntartása és a horgászok kiemelkedően magas száma miatt is fontos a haltelepítés.