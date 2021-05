XVI. Benedek története elevenedik meg az M5-ön

Megosztás Tweet



A szeptemberi, budapesti rendezésű 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán számos vallási témájú műsorral készül a közmédia az elkövetkezendő hónapokban. Május 31-én, hétfőn 21.00-tól a XVI. Benedek - Joseph Ratzinger története című filmet vetíti az M5 csatorna.

Nem mindennapi eseményeket feltáró dokumentumfilmet láthatnak május 31-én 21.00-tól az M5 kulturális csatorna nézői. XVI. Benedek – Joseph Ratzinger történetét ismerhetik meg, aki 2013. február 11-én lemondott az apostoli megbízatásáról.

A római katolikus egyház több mint kétezer éves történetében ő volt az ötödik pápa, aki élt a Codex Iuris Canonici 332. paragrafusában rögzített lehetőséggel, és önként megvált a bíborosok által ráruházott tisztségéről. A bejelentését mély megdöbbenéssel fogadta a világ.

A megannyi archív felvételt felvonultató film Joseph Ratzinger életét, az egyházban betöltött szerepét, karrierjének főbb állomásait, pápaságának kihívásait mutatja be, lemondásának okait is felfedve. Az is kiderül, hol és hogyan él ma a nyugalmazott egyházfő, illetve milyen viszonyt ápol az utódjával, Ferenc pápával, aki az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson személyesen is jelen lesz majd.

XVI. Benedek - Joseph Ratzinger története május 31-én, 21.00-tól az M5 műsorán!