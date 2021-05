Koszorút helyezett el Apponyi Albert emléktábláján Kásler Miklós

Megosztás Tweet



Koszorút helyezett el Apponyi Albert budavári otthonának emléktáblájánál az emberi erőforrások minisztere.

Kásler Miklós szombaton a Facebook-oldalán azt írta, Apponyi Albert nevét mára talán leginkább legendás trianoni védőbeszéde okán ismerheti az utókor. A 175 esztendeje született, páratlan műveltségű államférfi azonban egész életét a haza és a magyar nemzet szolgálatának szentelte.

"Miközben kortársai a legnagyobb élő magyarnak tartották, az első világháború és a trianoni békediktátum traumáját megélő magyarság erkölcsi szilárdságát és tartását megtestesítő politikust a nyugati közvélemény sokatmondóan The Grand Old Man of Central Europe néven emlegette" - fogalmazott a miniszter.

Hozzátette, a vallás- és közoktatásügyi miniszteri hivatalt két alkalommal is viselő történelmi elődje emlékét ápolni és megőrizni megtisztelő kötelesség.