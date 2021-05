Megosztás Tweet



Gondolat, erő és bátorság szükséges ahhoz, hogy a magyarokat eredményesen lehessen képviselni – mondta Menczer Tamás a Tisza István miniszterelnökre emlékező rendezvényen Nagykovácsiban szombaton.

„Tisza Istvánnak (1861-1918) volt gondolata arról, hogy mit és hogyan kellene csinálni, amihez erő is társult, de mindez kevés, ha nincs bátorság a cselekvéshez” – hangsúlyozta a külügyi államtitkár a Nagykovácsi Gróf Tisza István Nemzeti Kör rendezvényén, a Teleki-Tisza-kastélyban.

Tisza István minden magyarnak segíteni akart, a nemzetet képviselte és arra törekedett, hogy a magyarsággal kapcsolatos döntések a lehető legszuverénebb módon szülessenek meg.

A jelenkor és a pandémiás időszak itt kapcsolódik személyéhez – jelentette ki az államtitkár, utalva arra, hogy a koronavírus emberéleteket követelt, Európában pedig a magyar miniszterelnök és a magyar külügyminiszter voltak az elsők, akiknek volt gondolata már tavaly októberben a járvány kezelésére.

Menczer Tamás emlékeztetett arra: mindenki számára világossá vált, hogy a vírus ellen vakcinára van szükség, de a magyar miniszterelnök azt is látta, hogy nem lesz elegendő, ezért ahonnan csak lehetséges, be kell szerezni, és ezért tárgyalt a kormány sokkal korábban másoknál olyan országokkal – Oroszországgal és Kínával –, amelyekkel nyugati országok nem.

Az államtitkár kiemelte: a miniszterelnök és a kormány álláspontja az volt, hogy a magyarok életét akarja menteni, ezért Magyarországnak szuverén ország módjára kell cselekednie. De

a gondolathoz erő is kellett, azaz stabil belső helyzet és stabil kormány, így volt belpolitikai erő a döntés végrehajtására. Egyben külpolitikai ereje is volt, mert Magyarország a külpolitikáját a kölcsönös tiszteletre építi és alapozza,

s ez adott lehetőséget arra, hogy vakcinát lehessen vásárolni olyan világpolitikai tényezőktől, mint Oroszország vagy Kína – jegyezte meg az államtitkár.

Szükség volt a bátorságra is, hiszen itthonról és külföldről is támadták a keleti vakcinák vásárlását. Külpolitikai nyomásgyakorlásnak és belpolitikai támadásoknak egyszerre volt kitéve a kormány Menczer Tamás szerint, aki kijelentette: olyan még nem történt, hogy magyar politikai erők, mint most a baloldaliak kockáztassák a rájuk bízott emberek életét és sorsát, mert hatalmat akarnak szerezni.

Az államtitkár aláhúzta:

gondolat, erő és bátorság szükséges ahhoz, hogy a magyarokat eredményesen lehessen képviselni, és a kormány döntései a jövőben is kizárólag a magyar érdekek mentén történnek.

A rendezvényen rövid előadást tartott Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, aki Tisza emberi alakját idézte fel Schmidt Henrik, a Geszten házitanítóskodó, később jelentős pályát befutó tanár könyve alapján. Az államtitkár megidézte az egykori miniszterelnököt mint gazdálkodót, a közvetlen embert, de beszélt a tudományhoz és a sporthoz való viszonyáról is.

Az esemény résztvevőit Janints Béla, a Nagykovácsi Gróf Tisza István Nemzeti Kör elnöke köszöntette, aki áttekintette a 2001-ben alakult egyesület 20 évét is.

A címlapfotó illusztráció.