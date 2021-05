Példaértékű, amilyen bátorsággal védi Magyarország a határait

Megosztás Tweet



Magyarországra látogatott Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke, akit tegnap Orbán Viktor miniszterelnök fogadott a Karmelita kolostorban. A kereszténydemokráciáról, a migrációról és az európai kultúráról is szó volt a találkozón.

A spanyol párt elnöke a Ma reggelben azt mondta: a Vox és a Fidesz kapcsolata különleges, csodálják és tisztelik a Fideszt és Orbán Viktort, főleg 2015-től kezdve, amikor Magyarország határait megtámadták, és látták, hogy Magyarország milyen bátorsággal védi meg azokat, miközben a nemzetközi tömegkommunikáció támadás alá veszi.

Kiemelte: az ország mindezek ellenére is képes volt arra, hogy kitartson, ez példaértékű volt számukra.



„Magyarország ilyen szempontból is jó példa, hiszen nekünk is arra van szükségünk, hogy sok gyermek szülessen. Fontos az, hogy a fiatalok családot tudjanak alapítani, hogy legyen munkahelyük, lakásuk, nem kell importálnunk további migránsokat, akik helyett fizetnék a nyugdíjakat. Mi is azt szeretnénk, hogyha ezek az emberek inkább saját hazájukban találják meg a boldogulásukat” – magyarázta.

„Magyarország igencsak jó úton jár, és ezért is vagyunk nagyon elégedettek a magyar kormánnyal és a Fidesszel folytatott párbeszédet illetően” – tette hozzá.

Címlapfotó: M1.