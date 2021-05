Nem támogatja a baloldal a bérlakástörvény módosítását

Megosztás Tweet



Az Országgyűlés a héten kezdett tárgyalni arról a kormánypárti javaslatról, amely – bizonyos feltételekkel – lehetővé tenné az önkormányzati bérlakások megvásárlását a bérlők számára – hangzott el az M1 Híradójában.

Több ezer önkormányzati bérlakás van a főváros világörökségi részén, például a budai várnegyedben. Ezekre speciális szabályok érvényesek.

A műemlék épületekben található ingatlanok nem vásárolhatók meg, úgynevezett „örök” bérleti joggal rendelkeznek, amelynek a megváltása sokba kerül.



Rengeteg család él így évtizedek óta arra várva, hogy otthonuk egyszer majd saját tulajdonukba kerül. Ez hamarosan megtörténhet, a lakástörvény módosítása ugyanis épp ezt tenné lehetővé.

A baloldal azonban nem támogatja a könnyítést.

Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint az I. kerület párbeszédes polgármestere, V. Naszályi Márta két éve a szavát adta, hogy ha megválasztják, akkor a műemléki lakásokban élők megvehetik a bérleményeiket.

Ez azóta sem történt meg, sőt, az önkormányzat emelni akarta a bérleti díjakat, amely hatalmas felháborodást okozott. A bérlakásban élők aláírásgyűjtésbe kezdtek, és a kormányhoz fordultak segítségért.

A 90-es években tízből kilenc ember megvásárolhatta tanácsi lakását, akik műemléki lakásban éltek, nem. Tehát a baloldali polgármesterjelölttől ez egy olyan kampányígéret volt, ami valóban egy igazságtalan helyzetet kezelt volna.

Miután megválasztották V. Naszály Mártát polgármesternek, bejelentette, hogy esze ágába sincs eladni ezeket az ingatlanokat, sőt, lakbéreket akar emelni – mondta Böröcz.

A Mandiner közben arról írt, hogy a lakástörvény-módosítással ellenzéki pártok tagjai és szimpatizánsai is tulajdonhoz juthatnak a budai Várban. Többek között egy volt szocialista miniszter, a polgármester főtanácsadója és egy DK-s alpolgármester is. Továbbá a lap szerint érintett lehet a momentumos alpolgármester is.

A bérlakástörvény módosítását már tárgyalják a parlamentben. A képviselők valószínűleg azt a változatot támogatják majd, amely kizárólag a főváros világörökségi részén található bérlakásokra vonatkozik.

És csak azok vásárolhatják meg kedvezményes áron az ingatlant, akik már legalább öt éve bérlik. A Fidesz szerint a cél, hogy minél többen jussanak saját otthonhoz.