Véget ért az ingyenes parkolás, van ahol máris büntetnek, van ahol nem

Miután a beoltottak száma pünkösdkor meghaladta az ötmilliót, a kormány a köztéri kötelező maszkviselés eltörlése mellett döntött az ingyenes parkolás megszüntetéséről is. Az önkormányzatok eltérően reagáltak a kormánydöntésre: van, ahol csak júniustól kell fizetni, de a baloldali vezetésű I. és XIII. kerület egy részén már a hétvégén is jegyet kellett váltani – számolt be a Magyar Nemzet.