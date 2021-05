Nanotechnológiával tisztítja járatait a Volánbusz

Megosztás Tweet



A társaság az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: az eljárás a felületeken folyamatos, egy éven át tartó védelmet alakít ki, és ez a takarítások között is óvja az utasok és a társaság munkavállalóinak egészségét.

A járványügyi helyzet javulása miatt enyhülő korlátozásoknak köszönhetően egyre többen veszik igénybe a buszokat, ezért a Volánbusz továbbra is fokozottan fertőtleníti autóbuszait és létesítményeit. A járvány idején bevezetett higiéniai eljárások mellett a társaság mostantól hosszan tartó hatású, fotokatalitikus higiéniai felületkezelést is végeztet a legforgalmasabbnak számító budapesti agglomerációban közlekedő 176 autóbuszon – tudatták.

Hozzátették: a higiéniai bevonat molekuláris szinten épül be, és a fény hatására végbemenő kémiai reakció - fotokatalízis - csökkenti a fertőzésveszélyt.

A tájékoztatás szerint a gyakorlatilag bármely anyagon - fa, fém, textil, üveg, műanyag - alkalmazható bevonat hosszú távon is tisztább felületeket, a légtisztító hatás révén pedig kellemesebb, egészségesebb levegőjű környezetet teremt.

Emlékeztettek: a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta a Volánbusz több mint 246 ezer liter felületfertőtlenítő szert használt fel a tisztítási feladatok elvégzéséhez. Kézfertőtlenítőből, fertőtlenítő hatású folyékony szappanból csaknem 78 ezer litert biztosított, a szájmaszkok különböző típusaiból pedig már 844 ezernél is többet osztott ki munkavállalóinak. Az állomásokon országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagoló szolgálja az utasok és a munkavállalók biztonságát.

Közölték azt is, hogy a közlekedési vállalat az autóbusz-állomásokon a napi takarításnál is kiemelt figyelmet fordít a fertőtlenítő hatású szerek használatára, a közös használatú felületek napi többszöri takarítására. A szakemberek minden éjjel és napközben is takarítják az autóbuszokat, fertőtlenítik a járműveket vírus- és baktériumellenes szerekkel, valamint ózongenerátoros eljárással.

A társaság takarítási protokollja szerint az autóbuszok javítása is csak fertőtlenítést követően kezdődhet meg, illetve a javítást követően csak újbóli fertőtlenítést követően állhatnak újra forgalomba a járművek.

A Volánbusz továbbra is arra kéri az utasokat, tartsák be a közegészségügyi előírásokat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a járványügyi korlátozások enyhítése ellenére a szájat és orrot eltakaró maszk viselése továbbra is kötelező az autóbuszokon és a zárt utasforgalmi helyiségekben.