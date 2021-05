Már a Momentum is kénytelen beismerni, hogy jó a kormány oltási stratégiája

Megosztás Tweet



Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője az ATV-ben ismerte be a magyar stratégia sikerességét.

A baloldali pártok hónapok óta ekézik a kormány oltási stratégiáját, nem egy esetben hergeltek a keleti vakcinák ellen. A baloldal oltási káoszt emlegetett, ezzel szemben viszont a vakcinázás gördülékenyen zajlik, Európa, sőt már a világ élvonalába tartozik a magyar oltási kampány.

Donáth Anna a Momentum európai parlamenti képviselője az ATV-ben már kénytelen volt beismerni a magyar stratégia sikerét. Úgy fogalmazott, hogy szerinte „Orbán Viktor politikáját, akár vakcinapolitikáját ezer oldalról lehet kritizálni”, de

„az biztos, hogy az a stratégia, amit követtek, az egyelőre úgy tűnik, hogy bevált, hiszen nagyon magas az átoltottság Magyarországon”.

Korábban a párt elnökét, Fekete-Győr Andrást saját, egészségügyben dolgozó húga hozta finoman szólva is kellemetlen helyzetbe, mikor a Szputnyik V vakcina hatékonyságát dicsérte, miközben testvére idehaza az orosz vakcina ellen kampányolt.

Az oltási káosszal és a keleti vakcinákkal riogató baloldal EP-képviselője megjegyezte azt is, hogy Brüsszelnek a keleti vakcinákat is be kell vennie a vakcinaútlevélbe, hiszen ha a vakcinák jóváhagyását a tagállamoknak egyedi döntésük alapján engedélyezték, akkor ezt is vállalniuk kell.

A magyar kormány hónapok óta beszél arról, hogy az elhibázott brüsszeli vakcinabeszerzést követve nem jutottunk volna el az átoltottság jelenlegi szintjére és Brüsszelnek kötelessége, hogy minden uniós polgár számára lehetővé tegye a szabad mozgást akkor is, ha keleti vakcinával oltották be.

A címlapfotó illusztráció.