Három intézmény, három tevékenység, egy közös nevező: a társadalmi jövőképesség

A nemrég megalapított Nemzedékeken Át Alapítvány három nagy projektet működtet, melynek közös célja a társadalmi jövőképesség.

A Nemzedékeken Át Alapítványt idén január 14-én jegyzték be, az alapító, Stumpf Zsuzsanna elmondása szerint a három hónap alatt is óriásit haladtak, hiszen az alapítvány tagjai rendkívül elkötelezettek céljuk iránt.

„Mert mindannyiunk küldetése, hivatása a segítés és a szolgálat – akárkiről, vagy akárhány évesről van is szó. Hiszünk az együttműködésben, a gyerekekben, a közösségekben, a tanulásban, a fejlődésben, a megoldásokban és a jövőben. Minden pillanatunkban igyekszünk tisztán létezni, és a legjobb tudásunkat a szeretet szolgálatába állítani” – írták le céljukat honlapjukon.

(Fotó: Nemzedékeken Át Alapítvány)

Az alapítvány három nagy projektet működtet, melynek egyöntetűen közös célja a társadalmi jövőképesség.

A Jövőképesség Iskolája a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpontjának fő üzenete mentén

elsősorban a családok, a fiatalok, a gyermekek, pedagógusok, valamint szervezetek komplex képzésével foglalkozik, a hagyományok és az alapvető értékek megtartásával minden gondolkodásmódot és filozófiát tiszteletben tartva.

Stumpf Zsuzsanna elmondta, hogy azt, amit az egyetemen kutatnak nemzetközi, illetve társadalmi szinten, azt igyekeznek „levinni” egyéni szintre, bevinni a mindennapokba, megszólítva ezzel elsősorban a szülőket, pedagógusokat.

Fő célunk a gyermekek segítése, az életképességük, a jövőképességük erősítése. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek tudjanak a jövő kihívásaival megküzdeni úgy, hogy annak eredményeképp ők is és a környezetük is gazdagodjon – mondta az alapítvány elnöke.

A második nagy projekt a Nőképző Intézet, mely elsősorban a nőknek segít helytállni, illetve egyénre szabott egyensúlyt teremteni a sokszor egyidejűleg jelen levő, mindennapi szerepeikben.

Az intézet képzésekre épül, ahol kifejezetten a nőknek szeretnénk segíteni abban, hogy a mindennapi szerepeikben eligazodjanak úgy, hogy közben az otthont és a biztonságot is meg tudják teremteni és tartani – fogalmazott.

A harmadik projekt pedig a Boldogasszony Menedékház, amely a bántalmazottak rehabilitációs és reintegrációs központja lesz, reményeik szerint a jövő évtől.

Stumpf Zsuzsann hangsúlyozta, hogy nemcsak egy úgy nevezett biztonságos „búvóhelyet” szeretnének létrehozni, hanem szükség szerint akár többéves rehabilitációs és integrációs központot is.

A menedékház a bántalmazottaknak és gyermekeiknek ad majd biztonságos menedéket, és segítséget is kapnak az újrakezdéshez – nemcsak a nők, hanem későbbiekben a férfiak is.

Segíteni szeretnének abban, hogy a bentlakók majd újra munkahelyet, lakást találjanak, de elsősorban segítenek abban, hogy újra legyen jövőképük és értelme az életüknek.

Azért hozta létre a Nemzedékeken Át Alapítványt – mondta Stumpf Zsuzsanna –, mert szeretne másokon is segíteni, és hozzátette, hogy az alapítvány adományt is gyűjt, annak érdekében, hogy a képzések azok számára is elérhetők legyenek, akik nem tudják azokat megfizetni.

