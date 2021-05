Együttműködési megállapodást írt alá a Semmelweis Egyetem és a Pfizer

Megosztás Tweet



A gyógyszeripari kutatás-fejlesztés elősegítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá a Semmelweis Egyetem (SE) és a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. – közölték az aláíró felek közleményben csütörtökön az MTI-vel.

A klinikai kutatás terén kialakított együttműködés fokozza a Semmelweis Egyetem kutatási és fejlesztési kapacitását, hozzájárul a klinikai gyógyszervizsgálatok számának növeléséhez – írták.

A közlés szerint a Pfizer nemzetközi, INSPIRE (Investigator Networks, Site Partnerships and Infrastructure for Research Excellence) klinikai vizsgálóhely minősítésének köszönhetően a Semmelweis Egyetem a világ legkiválóbb klinikai vizsgálatokat végző kutatóhelyei közé került, így még több innovatív vizsgálati programba kapcsolódhat be,

amelyek elősegíthetik a betegek gyógyulását, a hazai szakemberek és az egészségügyi ellátás fejlődését.

A Pfizer a közleményében azt írta, világszerte folynak humán klinikai vizsgálatok a gyógyszerfejlesztési kutatások rendkívül hosszú folyamatának legfontosabb állomásaként, azonban az erőforrások azokra az országokra összpontosulnak leginkább, ahol a klinikai kutatások rendszere előrehaladott és megfelelő minőségű. Döntő tényező a megbízható, kiváló minőségű kutatási helyek száma is, ahol a szükséges szakértelem is rendelkezésre áll.

A közlemény idézi Vereckei Pétert, a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, büszke a SE-vel kötött megállapodásra, és azon dolgoznak, hogy az egyetem és Magyarország továbbra is megőrizze előkelő helyét a nemzetközi klinikai vizsgálatokban.

Hozzátette:

Magyarország folyamatosan az első tíz ország között szerepel az elindított klinikai kutatások számát tekintve azon országok között, ahol a Pfizer működik.

2014 és 2018 között a vállalat 16,4 milliárd forintot költött Magyarországon klinikai kutatásokra, 2019-ben 1,239 milliárd forint értékben vették igénybe hazai szakemberek és intézmények kutatási szolgáltatásait új terápiás eljárások és gyógyszerek kifejlesztését célzó kutatásaikban.

Bató Zoltán, a Pfizer klinikai vizsgálatokért felelős szakembere elmondta, a vállalat különféle betegségcsoportokban az elmúlt öt évben már több mint húsz klinikai vizsgálatot folytatott le a Semmelweis Egyetem bevonásával, a mostani megállapodással pedig tovább erősödik ez az együttműködés.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora arról beszélt, az egyetem szakmai felkészültségének és nemzetközi elismertségének bizonyítéka, hogy az intézmény a világ legkiválóbb klinikai vizsgálatokat végző kutatóhelyei közé került.

Kiemelte,

az egyetemen 2020-ban 134 új klinikai vizsgálat indult, és a most megkötött együttműködésnek köszönhetően jelentősen emelkedhet ezek száma a következő években.

Ez hozzájárul az intézmény kutatási teljesítményének növekedéséhez is, ezáltal „újabb lendületes lépés” afelé, hogy a Semmelweis Egyetem a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye és Európa öt legjobb gyógyító egyeteme közé kerüljön – tette hozzá.

Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes azt mondta: a felsőoktatási rangsorokban elért eredményekben meghatározó szerepe van a kutatás-fejlesztés és innováció (kfi) területének, és a Semmelweis Egyetem stratégiai célkitűzése az egyetemen folyó tudományos tevékenység minőségének, hatékonyságának, volumenének és bevételt termelő képességének növelése.

Ennek érdekében új rendszert alakít ki az egyetem a kfi terület támogatására,

amely keretében a klinikai vizsgálatokhoz kapcsolódó tevékenységeket is összehangolják.

Az innovációs teljesítmény növelésében emellett kulcsszerepet játszanak az ipar és az egyetemi, tudományos szféra közötti együttműködések is, amire jó példa a mostani megállapodás – emelte ki.

