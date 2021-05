Ifj. Lomnici: Karácsony nem határolódott el őszöd után Gyurcsányéktól, ő is bűnrészes

Megosztás Tweet



A baloldali pártok újra bizalmat szavaztak az őszödi beszéd ellenére Gyurcsány Ferencnek, amivel szinte csődbe vitték az országot.

Karácsony Gergely tanácsadóként részese volt a Gyurcsány-féle politikának, amitől az őszödi beszéd után sem határolódott el, ezért ő is bűnrészes – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője az M1 Ma reggelben.

Becsapta a magyar embereket Gyurcsány Ferenc, amikor az elhazudott gazdasági adatokkal választást nyert. Az őszödi beszéd ellenére pedig a baloldali pártok újra bizalmat szavaztak Gyurcsány Ferencnek, amivel szinte csődbe vitték az országot, hiszen kormányzása alatt megugrott az államadósság, megemelkedtek az adók, és elvették a családok kedvezményeit – mondta ifj. Lomnici Zoltán a Ma reggelben.

Az alkotmányjogász emlékeztetett: a beszéd kiszivárgása után történt példátlan rendőri brutalitás az egész baloldal közös bűne, az akkori bűnösök pedig most is a baloldali politika meghatározó szereplői és irányítói.

„Hogyha a közhatalom ráront saját nemzetére, a saját népére úgy, hogy ezt föntről irányítják közvetlenül, akkor ennek kell, hogy legyen következménye, és ez az egész baloldal bűne" – fogalmazott Lomnici, aki szerint Karácsony Gergely szerepe is fontos az ügyben, hiszen "végig tanácsadó volt Gyurcsány Ferencék mellett, nem hagyta ott őket 2006-ban, nem szólalt meg benne a demokrata, hogy én elhatárolódom ettől a típusú politikától. Asszisztált Karácsony is ehhez a politikához, és ő is bűnrészes ennek a politikának minden egyes mozzanatában” – fogalmazott ifj. Lomnici.





A címlapfotó illusztráció.