„Elk*rtuk” – így készült az új mozifilm

Az őszödi beszéd elhangzásának 15. évfordulóján megjelent az Elk*rtuk című nagyjátékfilm első előzetese. Magyarország első, valós eseményeken alapuló politikai krimije 2006 botrányokkal teli őszén játszódik. A nagyszabású forgatási munkálatok az elmúlt napokban zárultak le, a MEGAFILM a 110 perces filmet hamarosan a mozikban is bemutatja.

Magyarország elmúlt évtizedeinek legsúlyosabb politikai botrányát dolgozza fel az Elk*rtuk című új mozifilm. A történet szerint, amikor egy fiatal, ambiciózus elemzőlány rájön, hogy a főnöke részt vett egy botrányos miniszterelnöki hangfelvétel kiszivárogtatásában, úgy dönt, fényt derít az igazság részleteire, hogy azzal jobb pozíciót zsarolhasson ki magának.

Összeáll az MTV-nél újságíró-gyakornokként dolgozó szerelmével, és nyomozni kezd, de mivel lebukik a főnöke előtt, egy nagy hatalmú kör célpontjává válnak. Ezért miközben a beszéd kiszivárogtatásának hátterét, a tévészékház ostromát és a budapesti rendőrattakokat kutatja, nem csak a karrierje kerül veszélybe.

Sok ember munkájának gyümölcse érik be

A produkció ötven napos forgatásán több mint száz fős forgatócsoport dolgozott, a legbonyolultabb jeleneteknél 140 fő volt jelen. Az összesen 1200 főnyi statisztéria mellett több mint negyven színész szerepel a filmben.

A forgatás 31 különböző helyszínen zajlott,

Budapest hét különböző kerületében, többek között az egykori MTV székházban, az Alagútnál és a Lánchídon, az Alkotmány utcában, a Szabadság téren, továbbá két műteremben megépített díszletekben. A film hetven százaléka éjszaka forgott, egyebek mellett a kaszkadőrős, autós jelenetek is.

Az utómunkálatokon is 25-30 fős stáb dolgozik, akik már a terepszemlék alatt bekapcsolódtak a megvalósításba, hogy a CGI trükkök észrevehetetlenül egybesimuljanak a forgatott felvételekkel, látványos mozis élményt biztosítva. A forgatás a járványügyi intézkedések és a produkció egészségvédelmi terve alapján a lehető legnagyobb körültekintéssel zajlott.

A film rendezője Keith English

A főleg magyar alkotókból álló stáb munkáját két nemzetközileg elismert szaktekintély irányította. A film rendezője a brit Keith English, akinek legutóbbi, The More You Ignore Me címet viselő filmje 2019-ben elnyerte a brit National Film Awards-on a legjobb vígjátéknak járó elismerést.

„Ez a film egy politikai thriller, de valójában inkább morális thriller, ami arról szól, hogy a hatalmon lévőkkel kapcsolatos események, az akkori kormány döntései, hogyan befolyásolják a hétköznapi emberek életét. Ez nem csupán egy magyar történet, hanem egy nagyon emberi, globális mese” – árulta el a nemzetközileg közismert rendező.

„Színészeket instruálni a világon mindenhol ugyanolyan folyamat, nem számít a nyelv. Ha egyszer megérzed egy nyelv dallamát, elkezded megérteni, hogy milyen érzések vannak a sorok mögött. Valójában a szavaknál sokkal fontosabb az érzelem. A magyar stábbal öröm volt dolgozni” – mondta Keith English a forgatásról.

Úgy vélem, ez egy elég meglepő film lesz. Sokan találgatják, hogy vajon miről szól majd, és mi a célja? Én csak annyit mondok, hogy nem az lesz, aminek gondolják. Azt remélem, hogy a nézők élvezni fogják.”

Operatőrként csatlakozott a filmhez a barcelonai születésű Josep M. Civit, aki több évtizedes pályafutása alatt, olyan nemzetközileg ismert alkotókkal is dolgozott, mint Brian de Palma, Penelope Cruz, Agustí Villaronga vagy Bigas Luna.

Olyan kamerákkal dolgoztak, mint amilyeneket a Bond filmekhez használtak

„Úgy gondoltuk, hogy ennek a történetnek nagyon filmesnek kell lennie, képi világában is ugyanolyan színvonalúnak, mint egy nemzetközi mozinak. Olyan kamerákkal dolgoztunk, amilyeneket a James Bond filmekben is használtak. Közben pedig mindennek nagyon naturálisnak kellett lennie, hogy hihető legyen, hiszen eredeti felvételeket is használtunk az MTV ostromáról. Össze kellett fésülni a világítást és az igazi felvétel hangulatát” – mondta a nemzetközileg elismert operatőr.

„A valós események súlyosak és erősek. Lenyűgöztek az emberek mögötti arcok: minden alkalommal, amikor a kamera elhaladt egy arc mellett, megpróbálja felfedezni egy kicsit, hogy mi van mögötte. És ez a visszatükröződés az, ami nagyon fontos a rendőrség és a tüntetők oldalán is. Volt valami a lelkükben, amit megpróbáltuk lefényképezni és megmutatni. Éreztem, hogy meg kell csinálnunk ezt a filmet, mert úgy gondolom, hogy a főszereplő lánynak a története univerzális történet. Helyi és egyetemes egyszerre.”

A filmet Bendi Balázs jegyzi forgatókönyvíróként, akinek Golden Age című sorozatterve a 2019-es Hypewriter pályázaton 260 terv közül végzett az első helyen.

A film producerei Kálomista Gábor és Helmeczy Dorottya, vágója Rumbold László, látványtervezője Pintér Réka, jelmeztervezője Zelenka Nóra, zeneszerzője Rakonczai Viktor, valamint a CGI és VFX trükkök Mórádi Gábor és Asi Ashraf Hassan Elsayed vezetésével készülnek.

„Arra vállalkoztunk, mint ami Amerikában vagy Nyugat-Európában rendszeres a filmes kultúrában: játékfilmként feldolgozni egy történetet, amit úgy gondolunk, hogy érdemes elmesélni” – mondta Kálomista Gábor producer. „Ez egy ilyen történet, hiszen a 2006 őszén történt események sorozata a rendszerváltozás utáni Magyarország valószínűleg legnagyobb politikai, közéleti, emberjogi botránya.”

Helmeczy Dorottya producer elárulta, miért külföldi alkotópáros jegyzi a filmet: „A megszületésekor megfogalmazódott a gondolat, hogy legyen külföldi rendezője a Filmnek, aki nem élte át velünk 2006-ot, és a történetet látja a könyvben. Nagyon sok rendezővel beszélgettem tavaly ősszel, online, a pandémiából fakadóan, és Keith volt közöttük a legemberibb. Ez a történet pedig az emberi jogokról szól. Így esett rá a választás. Keith javasolta Josepet, hogy legyen a Film DOP-je, akiről már az első zoom beszélgetésem után biztos voltam benne, hogy Josep maga a rock and roll.”