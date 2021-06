Néhány egyszerű berendezéssel és némi odafigyeléssel megelőzhetők a végzetes lakástüzek

Megosztás Tweet



Idén, 2021-ben már több mint 3100 lakástűz történt, melyek során legalább 233-an megsérültek, és már több mint harmincan hunytak el – mondta a hirado.hu-nak Dóka István, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

A helyettes szóvivő kifejtette, hogy az esetek területi eloszlását illetően a főváros és Pest megye vezet. Például május másodikán tizenegy embert mentettek ki a tűzoltók egy kőbányai társasházból.

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a X. kerület Harmat utcai társasházban késő este kigyulladt egy lakás a negyedik emeleten. A tűzoltók három embert mentőálarcban hoztak ki az épületből, nyolcat pedig magasból mentő tűzoltójárművel a tetőteraszról mentettek ki.

Tűzoltók dolgoznak egy társasház negyedik emeleti lakásában keletkezett tűz oltásán a X. kerületi Harmat utcában (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A helyszínre kilenc mentőegység érkezett, 12 személyt helyszíni ellátásuk után füstmérgezés gyanúja miatt toxikológiai osztályra szállítottak – közölte az Országos Mentőszolgálat. A tűz továbbterjedését a tűzoltók megakadályozták.

Ezenkívül Borsod, Hajdú-Bihar, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is sok esetet regisztráltak, de jó hír, hogy a Dunántúlon kevésbé jellemzőek a lakástüzek – ismertette Dóka Imre.

Teljes terjedelmében égett egy ikerház tetőszerkezete Miskolcon május 8-án. „Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy ikerház tetőszerkezete pénteken Miskolcon, a Huba utcában. A lángokat a miskolci és a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók oltották el, a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett” – írta közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Hozzátették: a tűz a földszinti lakórészekre nem terjedt át, az eset során senki sem sérült meg.

A helyettes szóvivő általánosságban a fő kiváltó okok közé sorolta a nyílt láng használatát, példaként említette az égve felejtett gyertyákat és a dohányzást.

Egy ember bennégett egy tiszafüredi családi házban március 12-én, Dóka Imre szerint nem kizárt, hogy a tragédiát ágyban dohányzás okozta.

Kiemelte az elektromos tüzeket is, amely keletkezhet például a mai igényeknek már nem megfelelő, régi vezetékek zárlata miatt.

A mai porszívóknak, mikrohullámú sütőknek, sütőknek már sokkal nagyobb a teljesítményük, amelyekkel nem szabad túlterhelni a hálózatot. Elmondta, az esetlegesen elavult vezetékeket villanyszerelővel érdemes megnézetni.

Mindezek miatt közösen lép fel az elektromos eredetű lakástüzek, gázrobbanások és szén-monoxid-mérgezések ellen a katasztrófavédelem és az E.ON.

A bekövetkezett esetek hatékony kezelése érdekében közös gyakorlatokat tartanak, továbbá az E.ON húszmillió forintos támogatásával több megelőzési program folytatódik vagy indul útjára, köztük például egy gyerekeknek szóló mobilapplikáció fejlesztése.

Az együttműködés keretében rászoruló családok jutnak szén-monoxid-érzékelőhöz.

Március 15-én is megelőzhető lett volna egy haláleset, ha be lett volna szerelve a készülék. Hajdúszoboszlón egy férfival végzett mérgezés.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A katasztrófavédelem és az energiaipari vállalat között létrejött megállapodás azt is lehetővé teszi, hogy az E.ON villamosenergia-ipari és gázipari tanpályáin gyakorolják a tűzoltók az ilyen esetek hatékony kezelését.

Országosan naponta átlagosan két-három alkalommal riasztják a tűzoltókat szén-monoxid-mérgezés miatt.

A lakástüzek okai között első helyen szerepelnek az elektromos problémák, holott ezek egy kis odafigyeléssel megelőzhetők lennének.

Dóka Imre azt javasolja, hogy minden háztartás szerezzen be tűzoltó készüléket és füstérzékelőt, amelynek a kiválasztásában nem árt, ha szakértő segítségét is kérik. Különösen fontos az eszköz megléte például a garázsban végzett hegesztés során, különösen, ha annak környezetében éghető anyag is van. Nem árt távol tartani azokat az anyagokat, száraz tüzelőt, amelyek a tevékenység során kigyulladhatnak.

Éves szinten mintegy 6-7 ezer tűzeset történik,

ennek hozzávetőleg kétharmada lakóingatlanban, és kétezer esetet okoz elektromos zárlat. A járványhelyzet enyhülésével kevesebbet vannak otthon az emberek, de a nyári viharok közeledtével megnő a villámcsapások okozta tüzek esélye. Háromméteres körben pusztít a villám, ha családi házba csap, bejuthat a ház elektromos rendszerébe és halált okozhat.

Nem kötelező, de ajánlott a villámhárítók felszerelése is. Úgy folytatta, az elektromos eszközök földelésének megléte nagyon fontos, illetve például egy 20-30 méter hosszú hosszabbító kifektetése, mivel tűzveszélyessé válik, ha összetekert állapotban használjuk.

