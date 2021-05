Megteltek a szállodák a hosszú hétvégén

Megosztás Tweet



Rendkívüli forgalom volt pünkösdkor a hazai szállodákban, hamarosan pedig a külföldi turizmus is beindulhat. Az uniós „zöld útlevél” júliusra várható, míg a kétoldalú megállapodásoknak köszönhetően a magyarok már több ország felé gondtalanul utazhatnak. Az eddigi hírek alapján az Európai Unió tagállamai bármilyen oltást elismerhetnek.

A legtöbben alig várták, hogy útnak indulhassanak, így rendkívüli volt a foglalásszám, 80–90 százalékos, pünkösdkor a hazai szállodákban, de egyes felkapottabb helyek meg is teltek. Erről Kiss Róbert Richard turisztikai szakújságíró​ beszélt az M1 Ma reggel című műsorában.

A szakújságíró elmondta, hogy a vírus alatt új úti célok lettek népszerűek, mint az Őrség térsége vagy Északkelet-Magyarország, például Sárospatak vagy Sátoraljaújhely. De persze az állandó kedvencek sem maradtak ki, mint a Balaton környéke, amely májustól szeptember elejéig meglehetősen népszerű. Mi, magyarok, fürdőkultúránknak megfelelően szeretjük a wellnesst, így a hosszú hétvégén sokan jártak Sárváron, Hajdúszoboszlón és Debrecenben is.

„A szálláshelyek, szolgáltatók sokkal jobb szezont fognak zárni, mint a tavalyi évben, bár júliusban, augusztusban a belföldi turizmus tavaly is kimagasló volt” – tette hozzá a szakértő.

Az árakban szolid emelkedés várható július–augusztus tájékán, mert a beszerzés is drágább, és pár népszerű helyen nagyobb emelkedés is lehet. Azonban ez nem törvényszerű, néhány nem felkapott helyen akár kedvezmény is várható, tehát az árak attól függenek, mennyire populáris szálláson tervezzük eltölteni az időnket.

A külföldi utazásról is szó esett, Kiss Róbert Richard szerint folyamatos enyhítések várhatók, hiszen a legtöbb országban a GDP jelentős részét teszi ki az idegenforgalom. Főként a déli országok jelezték, hogy késő, ha júliusban vezeti be az unió a „zöld útlevelet”, amellyel a védettek szabadon utazhatnak Európában.

Így főként fontosak a kétoldalú megállapodások, amelyeknek köszönhetően a magyarok már több országba is szabadon utazhatnak, például Szerbia, Montenegró és Szlovénia irányába.

Az EU-s megállapodás még informális, meg kell szavazni, de az eddigiek szerint a tagállamok maguk dönthetik majd el, hogy melyik vakcinát fogadják el.

„Afelé mutat minden, hogy el fognak fogadni sok mindent, később pedig már ehhez sem kötik a turizmust, mert meg kell nyíljon Európa, hogy beszélhessünk klasszikus idegenforgalomról. Az egészségügyi helyzet sem lesz ilyen drámai (a tavaly nyári időszak alapján a nyarat nem szereti a vírus), nagyon sokan oltakoznak, és az idegenforgalmi szolgáltatók lobbiereje is elég erős. Mindez arra mutat, hogy egyre inkább nyissanak az országok” – mondta a turisztikai újságíró.



A címlapfotó illusztráció.