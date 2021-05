Több témában is késhegyre menő viták várhatók az EU-csúcson

Pünkösdkor sem állt le az oltási kampány, az ünnep mindkét napján működtek az oltópontok. Vasárnap nagyjából 30 ezer adagot adtak be, ebben az első és második dózisok is benne vannak. A hétfő reggeli hivatalos adat szerint 5 millió 23 ezren vannak túl az első oltáson, 3 millió 12 ezren már a másodikon is. A járvány elleni védekezés, valamint a klímavédelem lesz a fő témája Brüsszelben a hétfőn kezdődő kétnapos uniós csúcson – számolt be az M1 Híradója.