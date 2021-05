Ez kell a negyedik hullám elkerüléséhez

Megosztás Tweet



A pünkösdi hosszú hétvégén sincs megállás az oltási kampányban. Országszerte folyamatosan oltják az embereket. Akik regisztráltak, foglalhatnak maguknak időpontot több fajta vakcinára is. Az oltás kezdete óta már több mint 8 millió vakcinát adtak be itthon – hangzott el az M1 Híradójában.

A fecskendőket előkészítették és indulhatott az oltás. Nincs megállás, pünkösdkor is folyamatosan adják be a koronavírus elleni vakcinákat. Békés megyében az összes oltópont működik, több ezren kapják meg az injekciót az ünnepi hosszú hétvégén.

„Folytatódnak a lakossági oltások, az online regisztrációt és időpontfoglalást követő lakossági oltások, jelenleg háromféle vakcinával oltunk. Külön ki kell emelnem ebből a 16-18 éves korosztály oltását, a fiatalok örvendetesen nagy számban regisztráltak, foglaltak időpontot és meg is jelentek a védőoltásra” – mondta Zsilák János a kórház főigazgató helyettese.

Regisztráció után bárki foglalhat időpontot, és több fajta vakcina közül is választhat.

Az oltópontra vinni kell a személyes okmányokat és a szükséges dokumentumokat, az időpontfoglaláskor kapott visszaigazoló e-mailt is be kell mutatni.

„Nagyon nagy segítség a lakosság részéről, ha érkezéskor a kitöltött hozzájárulási nyilatkozattal érkeznek hozzánk, ugyanígy a 16-18 év közöttiek a szülői beleegyező nyilatkozattal. És ami nagyon fontos, hogy a második körös oltásokra az oltási kártyájukat hozzák magukkal, mert ezzel a mi munkánkat segítik” – fogalmazott Jánosikné Szabó Tünde ápolási szakmai vezető.



Az oltás december végén indult itthon. Ahogy érkezett a vakcina, már adták is be, egy hónap alatt 150 ezren kapták meg. Közben megkezdődtek a második körös oltások is és a számok fokozatosan emelkedtek.

Március végén már csaknem kétmillió beoltott volt. Majd tovább fokozták a tempót, hogy minél többen védettek legyenek a koronavírus ellen. Csak áprilisban hárommillió vakcinát adtak be. Mostanáig pedig már több mint 8 millió adagot. Vagyis mindössze öt hónap alatt az első dózist több mint ötmillióan, a másodikat több mint 3 millióan kapták meg Magyarországon.

Folytatni kell az oltásokat ahhoz, hogy bekövetkezzen a társadalmi átoltottság” – mondta az M1-en Rusvai Miklós virológus.

„A negyedik hullámot biztosan megakadályozni a nyolcmillió immunis, tehát részben oltott, részben fertőzésen átesett ember, nyolcmillió kell, hogy legyen az országban, ahhoz, hogy Magyarországon ne legyen negyedik hullám” – ismertette.

416 új fertőzött és elhunyt 44 beteg – ez a koronavírus járvány napi mérlege. A friss adatokból kiderül, hogy tovább csökkent az aktív fertőzöttek és a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma. Jelenleg 1399-en szorulnak kórházi ellátásra, közülük 185-en vannak lélegeztetőgépen.