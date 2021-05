Enyhítések mellett zajlott a harmadik legnagyobb keresztény ünnep

Megosztás Tweet



Pünkösdvasárnap itthon is országszerte szentmiséket és istentiszteleteket tartottak az egyházi vezetők. Pünkösd a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amelyet a húsvét utáni ötvenedik napon tartanak. A Szentírás szerint pünkösdkor áradt ki Jézus tanítványaira a Szentlélek – közölte az M1 Híradója.

Egymás után érkeztek a hívek az Esztergomi Bazilikába pünkösdvasárnap. A járványügyi előírások miatt azonban mindenki csak maszkban vehetett részt az ünnepi szentmisén. Erdő Péter bíboros azt mondta: pünkösd az optimizmus ünnepe, ennek pedig még nagyobb jelentősége van az elmúlt év viszontagságai után.

„Jézus maga is arról beszél, hogy parancsokat ad a tanítványainak, tehát valóban, a Krisztus szavait az élet minden helyzetében eszünkbe juttató Szentlélek által kapjuk meg a tanítást és a törvényt. Ő segít minket, hogy napról napra meglássuk, mit kíván tőlünk a krisztusi szeretet parancsa” – fogalmazott a bíboros.

Az istentiszteleten Orbán Viktor is részt vett

Zakariás próféta szavaival köszöntötte a gyülekezet tagjait pünkösdvasárnap a Magyar Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Budapesten, a Hold utcai templomban. Az istentiszteleten Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Balog Zoltán azt mondta: pünkösdkor egy olyan dolog létezését ünnepeljük, amit nem látunk, mégis a legnagyobb ajándék, amit Istentől kaphatunk.

„Mindaz amit tőle kaptunk ajándékba, a legfőbb tudás, a legfőbb jó, a kegyelem ajándéka nem más, mint azt tudni, azt hinni és azt élni, hogy te, ember Isten számára vagy teremtve, ő azért teremtett téged, hogy társa légy” – mondta Balog Zoltán püspök.

Pünkösdvasárnap tették le az új evangélikus templom alapkövét a Pest megyei Piliscsabán.

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke arról beszélt: a pünkösdi alapkőletétel jelképes, hiszen pünkösd az egyház születésnapja és a dinamikus növekedésének az ünnepe is.

„Legyen ezért ez a mai ünnep annak a megfogadása is, hogy ez az egyház, amely a mi egyházunk ez meg fogja majd kapni tőlünk azt az erőt, azt a szolgálatot, amit ki-ki átadhat a közösség javára, Isten dicsőségére” – hangsúlyozta.

A templom a tervek szerint jövőre készül el.

Idén a mostani az első hosszú hétvége

Gombás ételek, gomba termelők illetve előadók – idén is tematikus kiállítással várta az érdeklődőket a veszprémi Bakony Expo. Voltak új vásárlók, de volt olyan is, aki minden évben ellátogat a vásári forgatagba.

Minden évben helyi és környékbeli őstermelők, kistermelők, kézművesek kínálják termékeiket. Az expo novemberben a járványhelyzet miatt elmaradt, most szabadtéri rendezvény formájában látogatható, a járványügyi szabályok betartása mellett.



„Itt van velünk száz kiállító, termelő, kézműves, akik már nagyon várták hogy jöhessenek hiszen rengeteg portéka van náluk amit eladásra kínálnak, meg is szokta itt a közönség a régióból hogy ez a rövid ellátási láz vagyis a termelő találkozik a fogyasztóval” – mondta Sövényházi Balázs az expo főszervezője.

Belvárosi séta, kisvonatozás, nevezetességek látogatása

– a pünkösdi hétvégén a Székesfehérváron élőket vagy az ide látogatókat is színes programok várták.

„Vasárnap délelőtt tíz órakor szintén kisvonatos túra volt, itt a Bory-vár volt az úti cél, maga a kisvonatos utazás mindig nagyon népszerű gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt a romantikus Bory-vár pedig egy kihagyhatatlan látnivaló, illetve vasárnap délután másfél órás romantikus sétán vehetnek részt a résztvevők” – közölte Kulcsárné Németh Mariann idegenvezető.

Halak, madarak, emlősök – így néz ki az ország egyik leggazdagabb élővilággal rendelkező területe, a Hortobágyi halastavak. A puszta közepén található kirándulóhelyet az eső ellenére is sokan keresték fel pünkösdvasárnap.

A kirándulókat kiépített tanösvény várja.

„Ezen a tanösvényen végig lehet sétálni, mindenütt vannak magaslesek, meg tudják nézni az épp aktuális fajokat. Illetve van egy kisvonat, ami most még éppen nem közlekedik, de valószínű, hogy hamarosan az is tud közlekedni. Ott is vezetett túrákon lehet ismerkedni a Hortobágyi Halastó élővilágával” – ismertette Konyhás István ornitológus.

A debreceni Református Nagytemplom hónapokig zárva volt a látogatók előtt, de most már az ide érkezők a templomtértől a tetőig bejárhatják.

„Májusban minden héten kedden, csütörtökön és szombaton 11 órától ingyenes, garantált tárlatvezetéseket is tartunk, hogy aki megtisztel minket és ellátogat hozzánk ne csak önállóan tudjon körbenézni itt a Nagytemplomban, hanem tőlünk még valami plusz információt is elvihessen, valami újdonságot is halhasson Debrecen ikonikus épületéről” – jelentette ki Dobis-Lucski Zsófia turisztikai referens.

Az egyházközség újranyitás óta is kiemelt figyelmet fordít a látogatók és a munkatársaik egészségének védelmére.