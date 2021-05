Segíti a betegek gyógyulását, hogy már látogathatják őket a szeretteik

Megosztás Tweet



Egy nap alatt több százan látogatták már meg szeretteiket a kórházakban. Péntektől ugyanis ismét fogadhatnak látogatókat az egészségügyi intézmények, de csak szigorú feltételek mellett. Az intézményekbe csak a megfelelő higiéniai szabályokat betartva lehet belépni és védettségi kártyát is kérnek. Egy beteghez egy látogatót engednek be, maximum egy órára – közölte az M1 Híradója.

Csomagokkal érkezett a szívkórházba egy hölgy beteg édesapjához. „Nagyon fontos, hogy szerintem tudjuk látogatni a betegeinket, tudjuk őket biztatni, támogatni, mert ez nagyon sokat segít az ő gyógyulásukban és ez nagyon nagy reményt ad nekik” – fogalmazott a megkérdezett.

És már a látogatási idő előtt megérkezett egy pápai család is a Gottsegen György Intézetbe. Azt mondják, amint lehetett, jöttek szívbeteg rokonukhoz. „Nem lehetett idáig, most egy hónapja már kórházban van, nem lehetett látogatni, nagyon örülünk neki, hogy most el tudtunk jönni” – mondta a látogató az M1-nek.

Merthogy péntektől már fogadhatnak látogatókat a kórházak. De csak szigorú járványügyi szabályok mellett. Egyszerre legfeljebb egy ember mehet be és egy órát maradhat a betegnél. A védettségi kártyát pedig mindenkinek fel kell mutatni.

Az Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója az M1-nek azt mondta: örülnek a látogatási tilalom feloldásának, hiszen

azt tapasztalják, hogy nagyban segíti a gyógyulást, ha a családtagok is a betegekkel lehetnek.

„Van okostelefon, meg van számítógép, meg facetime, meg akármicsoda, de azért az mégsem ugyanolyan, és a súlyos állapotú betegeknek ez talán még fontosabb, még akkor is, hogyha lélegeztetőgépen altatjuk őket. Ezek a betegek, hogyha a család ott van velük és fogja a kezüket és beszél hozzájuk és nem olyan erős az altatás, akkor ők igen is, hogy képesek erre reagálni, tehát ők megértik, hogy a család ott van velük” – hangsúlyozta Andréka Péter főigazgató.



A nyíregyházi kórházban is külön protokoll szerint fogadják a látogatókat. A főigazgató, Szondi Zita kiemelte: minden osztályon igyekeznek megoldani azt, hogy a betegek tudják tartani a kapcsolatot családjukkal, ehhez azonban

az kell, hogy mindenki tartsa be a szabályokat.

„A koronavírusos betegeket kezelő osztályainkon természetesen a látogatás jelenleg sem engedélyezett, de ezeken az osztályokon is biztosítjuk a kapcsolattartást, hiszen a súlyos állapotú betegek számára továbbra is biztosítjuk azt, hogy egy beteghez egy hozzátartozó rövid időre be tudjon menni” – tette hozzá.

A látogatás rendjéről a kórházak egyedileg döntenek, a pontos szabályokat a honlapjukon teszik közzé.

A címlapfotó illusztráció.