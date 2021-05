Megteltek a szállodák pünkösdre, a Balatonon akár szeptemberig is kitarthat a főszezon

Megosztás Tweet



A hétvégén, szombattól kezdődik a háromnapos ünnep, a pünkösd. Sok ember már alig várja, hogy egy kicsit kikapcsolódhasson és több időt tölthessen barátaival és családjával. A vidéki településeken a felkapott szállodák 70–80 százalékos töltöttségűek, sőt, pár helyen a megtelt táblát is kitették.

Régóta várunk már arra, hogy magunk mögött hagyjuk a járványt, és csak önfeledten utazzunk és kiránduljunk. Nem kell tovább várni, hiszen az látható, hogy a mostani pünkösdi időszakban fellendül a belföldi turizmus.

A belföldön kialakult turisztikai helyzetről és nyaralási lehetőségekről a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró elmondta, jelenleg az figyelhető meg, hogy

A foglalási adatok szerint a legnépszerűbb helyek a wellness-szállodák lesznek. A városok közül Debrecen, Hajdúszoboszló, Eger, Sárvár lesz a hétvégén a leglátogatottabb.

Elkezdődhet a szolgáltatóknál a veszteségek enyhítése, amelyek az utóbbi időben a koronavírus-járvány miatt igen magasra rúgtak. A mostani számok alapján az figyelhető meg, hogy az átlagos foglalási ár 20 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Ez azért van, mert a szolgáltatók a járvány miatt elmaradt hasznot próbálják realizálni. A járvány után a szállodák és az éttermek költségei növekedtek, egyes anyagok beszerzése drágult, viszont az is elmondható, hogy a fővárosban és vidéken is emelkedett a szolgáltatások színvonala.

A szakújságíró elmondta, látható, hogy az emberek utazni szeretnének. A belföldi turizmus megerősödött, és a belföld lett az új külföld, valamint olyan helyeket fedeztünk fel, amelyek korábban nem voltak annyira népszerűek.

„Trendivé vált az, hogy Magyarországon barangoljunk.”

Kiss Róbert Richárd azt is hozzátette, hogy a Balaton idén is tele lesz júliusban és augusztusban, és a szezon szeptemberre is kitolódik. A zöld útlevél megléte után júliustól a külföldi turizmus is helyreállhat. Oroszországból, az Egyesült Államokból csak később érkeznek turisták. A nagy számban érkező turistacsoportokra csak jövőre érdemes számítani.

„Nem feltétlenül a turisták számát kell növelni 2019-hez képest, hanem inkább azt kell elérni, hogy többet költsenek az ide érkezők” – összegzett a szakújságíró.

