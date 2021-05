2022-re is van elég vakcina itthon

Megosztás Tweet



Majdnem 150 ezer oltást adtak be csütörtökön az országban, ami a 10 milliós lakossághoz képest megint egy jónak mondható adat az Európai Unióban. Most már egyre többen a második oltást kapják meg. A pünkösdi hétvége miatt hétfő helyett már ma feloldották a kórházakban a látogatási tilalmat, de kötelező védettségi igazolványt vagy negatív PCR-tesztet felmutatni. Koronavírus-fertőzötteket továbbra sem lehet látogatni – hangzott el az M1 Híradójában.



Gőzerővel dolgoztak is az orvosok. Békéscsabán sok fiatal is élt az oltási lehetőséggel. A gyors adategyeztetés és kikérdezés után Zalaegerszegen is csak pár percet vesz igénybe az oltás. A Zala megyei Szent Rafael Kórház oltóorvosa, Vernarelli Fancesco elmondta, hogy nagy az érdeklődés, és a fiatalok körében is egyre több a hajlandóság a beoltásra.

Pécsen két folyosót is megnyitottak a kórházban, hogy az 1 600 páciens oltása minél gördülékenyebb legyen. Többen már a második oltásra jöttek. Annak felvételét kérik is az orvosok.

Vakcinából van bőven Kecskeméten is. Sokan az ismerőseiket is biztatják az oltakozásra. A nyári hónapokban ez lehet majd a kulcsa a közös szórakozásnak vagy kikapcsolódásnak.

Már csaknem 4,9 millióan kapták meg a vakcina első dózisát.

És az ismétlő oltásokkal is jól halad Magyarország. Eddig több mint 2 millió 886 ezer második dózist adtak be itthon. Egy nap alatt meghaladta a 140 ezret az összesen beadott vakcina-adagok száma.

Továbbra is foglalhatnak időpontot, akik korábban regisztráltak. Erre hívta fel a figyelmet Galgóczi Ágnes az operatív törzs tájékoztatóján.

„A regisztráltaknak még mindig lehetősége van közvetlenül időpontot foglalásra a www.eszt.gov.hu oldalon, és nyitva van még a lehetőség Pfizer vakcina, egy kevés AstraZeneca, Szputnyik illetve Sinopharm vakcinákra jelentkezni, közvetlenül időpontot foglalni" – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője.

Magyarország továbbra is az Európai Unió élmezőnyében van átoltottság szempontjából. Itthon már a lakosság több mint 49 százalékát beoltották, szemben az uniós 33 százalékkal.

„Továbbra sem látogatható koronavírus fertőzött személy, egy beteghez naponta egy látogató mehet be legfeljebb egyórás időtartamban, a maszkviselés kötelező a kórház egész területén, illetve a kórházba történő belépéskor a testhőmérséklet mérése is kötelező. A látogatónak a kórházba való belépéshez érvényes védettségi igazolással kell rendelkeznie, vagy 48 óránál nem régebbi PCR negatív tesztet kell felmutatnia. Amennyiben a beteg állapota illetve az időjárás adottságai is megengedhetik, a látogatás a kórház kertjében, szabad területen is megvalósulhat, ilyenkor több látogató is meglátogathatja a beteg hozzátartozóját. Továbbra is kérjük a betegek és a hozzátartozók együttműködését a kórházban érvényes védelmi intézkedések, szabályok betartásához” – mondta.

Itt a pünkösdi hosszú hétvége, számos kültéri programot szervezhetünk, de figyeljünk arra továbbra is, hogy tartsuk be a járványügyi higiénés intézkedéseket. Csak egészségesen menjünk közösségbe, a kültéri tartózkodás során is tartsuk be a 1,5 méteres távolságot ahol ez lehetséges, és a higiéniás szabályokat tartsuk be.

Mától azok a magyar állampolgárok is kérhetnek magyar védettségi igazolványt, akiket külföldön oltottak be. Minden olyan oltás után jár a kártya, amit az Európai Unióban, az OECD, vagy a NATO valamely tagállamában, esetleg Oroszországban vagy Kínában kapott egy magyar állampolgár.

A kártyát ingyen lehet igényelni a kormányablakokban, a személyes iratok mellett a külföldi oltásról szóló igazolást kell felmutatni.

Az újabb, közös uniós beszerzés nélkül is garantálni tudja a kormány a magyarok biztonságát – erről is beszélt Orbán Viktor. Számításai szerint jóval több mint 10 millió adag nyugati vakcina van a raktárakban, illetve jön majd a már leadott rendelések alapján, ráadásul a jövő évtől már rendelkezésre állhat a magyar vakcina is, így Magyarország nem vesz részt az újabb közös beszerzésben.

Az Európai Bizottság éppen csütörtökön írt alá szerződést a Pfizerrel 1,8 milliárd adag oltóanyagról 2022-re és 2023-ra, bár azt senki nem tudja, hogy egyáltalán szükség lesz-e ezekre.

Csütörtök éjszaka rakták be a kormány szállítógépébe az újabb szállítmány vakcinát Pekingben. A gép péntek délelőtt landolt Budapesten.

Ez volt az utolsó kínai vakcinaszállítmány. A gyártó nemcsak a határidőnél korábban teljesítette a szerződést, hanem a vártnál 200 ezerrel több vakcinát is szállított.

Hasonló volt a helyzet az orosz vakcinánál is: ez az oltóanyag is határidőre megérkezett, és a Szputnyikból is a megrendeltnél több dózis érkezett.

„A Kínából és Oroszországból megrendelt és megérkezett vakcinák pedig hozzájárultak ahhoz, hogy ma Magyarország mintegy 1,5 hónappal jár Európa előtt az átoltottság tekintetében. Másfél hónapot nyertünk, ennyivel előbb tudjuk megnyitni teljes egészében a gazdaságunkat, ennyivel előbb tudtuk visszaadni az embereknek a normális életet” – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter.

A magyar kormány azért fordult a keleti gyártók felé, mert Európában elsőként ismerte fel, hogy emberéletekbe kerül az EU-s vakcinabeszerzési program megbízhatatlansága, és lassúsága.

Ami azon is látszik, hogy május közepéig a lekötött vakcinamennyiség negyedét sem tudta teljesíteni Brüsszel, holott december óta szállít. Az elmúlt hónapok rávilágítottak: ha a kormány alárendelte volna a hazai oltási programot a brüsszeli beszerzéseknek, akkor most sokkal kevesebben lennének védettek itthon.

Brüsszeltől eltérően, a kínai és orosz gyártók betartották a szerződéseket, a megrendelt vakcinák teljes egészét leszállították. Összesen 2 millió, Szputnyik és 5 millió Sinopharm vakcina érkezett Magyarországra. Ezek 3,5 millió ember védettségét biztosítják.

„Elegendő vakcinánk van, amivel a 2021-es és a 2022-es évben, ha kell, be tudjuk oltani a magyarokat”

Az eddig beadott oltóanyagokon felül már a raktárakban-, vagy megrendelés alatt van további 17,2 millió dózis. – közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kiemelte: ez pedig arra is elég, hogy ha kell, akkor egy harmadik vagy negyedik oltást is megkaphassanak a magyarok. Ettől függetlenül a kormány célja továbbra is, hogy Magyarország a vakcinaellátásban önálló legyen – hangsúlyozta a kormányfő.

A kormányfő elmondta, hogy számításai szerint 2022 őszén, vagy az év végén végéig legkésőbb Debrecenben megkezdi a gyártást az az új magyar vakcinagyár, amely egyébként az addig kifejlesztett magyar vakcinát fogja gyártan

„Amennyiben 2022 után is szükség lesz koronavírus elleni vakcinára, nem fogunk vásárolni külföldről, mert lesz magyar saját fejlesztésű vakcinánk, amit Magyarországon gyártunk" – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor kiemelte: mivel lesz magyar vakcina, és addig van elég keleti és nyugati is, Magyarország nem vesz részt a következő uniós vakcinamegrendelésben.

Azért sem, mert amellett, hogy 120 milliárd forintba kerülne, csak Pfizer rendelhető, ez pedig megint a tagországok érdeke helyett a gyártónak kedvez.

Márpedig Magyarországon a Pfizer nélkül is elkezdődött és rendben folyt a tömeges oltás a Sinopharm és Szputnyik vakcinákkal. Ezek nélkül a mai adatok szerint legalább 2,5 millióval kevesebb adag oltást adtak volna be a magyar orvosok.

Az Origo információi szerint a legutóbbi Pfizer akciónál pedig 40 ezer dózisra nem is volt jelentkező.