Földcsuszamlás miatt lezárták az utat Mátrakeresztesen

Földcsuszamlás miatt csütörtökön lezárták a 2408-as számú utat a Nógrád megyei Mátrakeresztesen; a rendőrök az autóforgalmat a településen a Kékesi útra terelik, a busz- és tehergépjármű-forgalom az útszakaszon szünetel –közölte az MTI-vel a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője.

Dankóné Nagy Éva hozzátette: a 2408-as számú út 14-es kilométerénél, Mátrakeresztes község belterületén a hegyről sár csúszott az úttestre.

Az út járhatatlanná vált, a rendőrök az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Homokzsákokkal védekeznek az áradás ellen Mátrakeresztesen

Homokzsákokkal védekeznek a Nógrád megyei Mátrakeresztesen, ahol egy kiáradt patak akadályozza a közlekedést. A víz lakóházakat közvetlenül nem veszélyeztet – közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság csütörtökön az MTI-vel

Közleményükben azt írták, Pásztó-Mátrakeresztesen a Kékesi út felső szakaszán a házak közelében a patak kilépett a medréből. A víz kimosta a partfalat és földcsuszamlást okozott a 2408-as út 14-es kilométerénél, mintegy 200 méteres szakaszon.

A pásztói hivatásos tűzoltók, a HELP Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület, és az Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntesei, a Nógrád megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával ideiglenesen elterelték a vizet az érintett szakaszról, és megkezdték a szivattyúzást.

A káresemény jelenleg lakóházakat közvetlenül nem veszélyeztet, azonban az egységek a lakók és az ingatlanok védelméért homokzsákokat helyeznek ki. Ehhez Pásztó önkormányzata is segítséget nyújt, és a bátonyterenyei hivatásos tűzoltók is a helyszínre vonultak.

Mátrakeresztesen vannak a közútkezelő szakemberei és statikus is.

