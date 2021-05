Böjte Csaba: Az isteni gondviselés miért ne lehetne egy oltás?

Megosztás Tweet



Böjte Csaba ferences rendi szerzetes üzenete, hogy bízzunk az orvosokban, és oltassuk be magunkat.

„Gyerekeknek mondtam, hogy elmegyünk kirándulni, tábortüzet rakunk. Egy ágat nem tudok külön meggyújtani, de ha összerakom máglyába akkor ég mind a csuda” – mondta a Magyarország Kormánya Facebook-oldalra feltöltött videóban a ferences rendi szerzetes.

Majd hozzátette:

„akkor van tűz, ha közel vagyunk egymáshoz, ha találkozunk”.

„Nagyon szép az online mise, én is tartottam, fogok is lehet még tartani, de ennek ellenére menjünk el a templomba, merjük egymás kezét megfogni, ha be vagyunk oltatva, van igazolásunk ehhez még jogunk is van.”

„Adja az Isten, hogy teljenek meg a templomaink, de kultúrházaink is, meg a focipályák is, merjünk élni!” –mondta bizakodva Böjte Csaba, majd hozzátette: és ennek az a feltétele, hogy beoltatjuk magunkat.

A ferences rendi szerzetes a videóban elmondta, kollégái is, hívei is kérdik, hogy mit csináljanak, és nekik is azt mondta

„oltassák be magukat, bízzanak az orvosokban, bízzanak az isteni gondviselésben, és menjenek tovább”.

„Isten sok eszközzel segíthet rajtunk, gondunkat viselheti, megvan neki a módja, de én azt gondolom az isteni gondviselés miért ne lehetne egy oltás?” – mondta az oltásra biztatva Böjte Csaba.

Címlapfotó: Facebook.com