Most azokon a sor, akik még nem kérték az oltást

Megosztás Tweet



Átlépte a 4,7 milliót azoknak a száma, akik megkapták már legalább az első oltást. A hétvégéig meglehet az ötmillió beoltott, de ez kizárólag azokon múlik, akik még nem kérték az oltást. Vakcina ugyanis van bőven, hatféle oltóanyag közül lehet választani – számolt be az M1 Híradója.

Oltási dömping volt a kaposvári kórházban. Annyira népszerű a védőoltás, hogy a fiataloknak nyitott összes időpont betelt. A 16–18 évesek kampányoltása mellett a felnőtteknek és a krónikus betegeknek is beadták a védőoltást. Továbbra is a biztonság a legfontosabb.

„A kényesebb pontokra rákérdezünk pluszban, tehát a gyógyszerérzékenységre még egyszer külön, hogy volt-e nagyon súlyos, olyan allergiás reakció, ami kórházi kezelést igényelt, illetve a krónikus betegségre. Ezt követően pedig tovább engedjük őket akkor a nővérekhez, akik az oltást végzik” – mondta Bálint Tímea, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház oltóorvosa.

Szombathelyen két-három perces különbséggel adták be az injekciókat, így csaknem 1500 ember oltottak be. Az orvosok arra figyelmeztetnek:

a második injekció után sem lehet elhagyni a maszk viselését és a sűrű fertőtlenítést.

„A másodoltás után – azt mondjuk hét-tíz nappal – komplettálódik vagy teljesedik ki védettség, addig mindenképpen vigyázni kell magunkra is, de utána is a környezetünkre is” – fogalmazott Stánitz Éva, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatója.

Adategyeztetés, kikérdezés és jöhetett az injekció Hódmezővásárhelyen is. A háziorvosoknál sincs megállás. „Nagyon sokat számít, hogy személyesen invitáljuk a betegeinket ide az oltásra. Híve vagyok a személyességnek, pár mondattal sokkal könnyebben be tudjuk hívni őket oltásra” – jelentette ki Kovács Ildikó háziorvos.



Csongrád-Csanád megyében kétfajta vakcinával oltanak a praxisokban.

„Minden héten a megyei oltási munkacsoport az oltóanyagok allokációját a háziorvosokhoz az alapján végzi el, hogy az adott körzetben mennyi még az oltásra várakozók száma. Így azt mondom, hogy könnyű dolga van a háziorvosoknak, mert aki oltóanyagot kap, annak van kereslete, van igény, van még regisztrált, oltásra váró páciense” – hangsúlyozta Juhász Tünde Csongrád-Csanád megyei kormánymegbízott.

Már több mint 4,7 millióan kapták meg a vakcina első dózisát.

És ez a szám napról napra emelkedik, ugyanis folyamatosan dolgoznak az orvosok. A regisztráltak száma átlépte az 5 milliót, és 84 százaléka meg is kapta az oltást. És az ismétlő oltásokkal is jól halad Magyarország. Eddig csaknem 2,75 millió második dózist adtak be.

Továbbra is az Európai Unió élmezőnyében van átoltottság szempontjából Magyarország. A lakosság több mint 47 százalékát beoltották már, szemben az EU-s 31 százalékkal.

„Magyarországon rövid időn belül bárki megkaphatja az oltást, mert vakcinabőség van” – mondta Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos hangsúlyozta:

csak a védőoltásokkal lehet legyőzni a vírust, éppen ezért mindenkinek erkölcsi kötelessége, hogy beoltassa magát.

„Nem csak magunkat védjük meg, hanem az egész családunkat, és így egyre többen leszünk védettek. És azt hiszem, hogy ez a biztos, tehát az egyéni védettség fogja megnövelni a társadalmi védettséget is” – szögezte le.

Reggelig 382 új fertőzöttet azonosítottak, és elhunyt 64 beteg. Csaknem 2200-an vannak kórházban, közülük 351-en szorulnak gépi lélegeztetésre. A gyógyultak száma már meghaladta a 640 ezret.

A címlapfotó illusztráció.