Ezermilliárdok jutnak vasúti fejlesztésekre

Újabb jelentős fejlesztés előtt áll a hazai vasúthálózat a következő 10-15 évben, a pályahálózat korszerűsítésére, a járműállomány fiatalítására és a kapcsolódó fejlesztésekre „ezermilliárd” forintokban mérhető a forrásmennyiség – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára kedden Nagycenken.

Mosóczi László a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) Zrt. üzemeltetése alatt álló nagycenki Széchenyi Múzeumvasút fejlesztéseinek átadóján azt hangsúlyozta, hogy egyre több jövőbemutató újdonság jelenik meg a hazai vasúti közlekedésben.

Részletezte: folyamatosan állnak forgalomba azok az emeletes motorvonatok, amelyek a Budapest elővárosi viszonylatban közlekednek, mire az utolsó is beérkezik, „mindenütt ezek a motorvonatok” haladnak majd. A MÁV-nak negyven darab leszállítására lesz szerződése.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelõs államtitkára (Fotó: MTI/Filep István)

Hozzátette, hogy még több vonalon találkozhatnak majd az utazók a magyar fejlesztésben és kivitelezésben készülő IC Plusz család kocsijaival, emellett

idén befejezik a Szegedet Hódmezővásárhellyel összekötő vasúti pálya munkálatait.

A két szomszédos megyei jogú várost összekötő szakasz a fővárosi agglomerációt nem számítva az egyik legnagyobb forgalmú viszonylat idehaza és a két belváros több pontján is megáll majd – mondta.

Tovább folytatva elmondta, hogy előkészületi szakaszban van a Budapest és Varsó közötti nagysebességű vasútvonal hazai szakaszának megépítése. A gyorsvasút Bécs felé is leágazhat majd, így nem csak a visegrádi négyek országait kapcsolja majd össze, hanem beköti a magyar hálózatot a nyugat-európaiba.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy a vasút hagyományait őrzi a GYSEV is, mert folyamatosan fejleszti a múzeumvasutat, amelyet a pünkösdi hosszú hétvégétől a közönség ismét látogathat.

A kisvasúton két fejlesztést hajtottak végre az elmúlt időszakban:

Fertőboz állomáson elkészült a mozdonyműhelyben kialakított látogatóterasz és teljeskörűen felújították a Dmot dízel motorkocsit

– folytatta. Mosóczi László kiemelte, hogy a múzeumvasút az értékőrzés mellett jelentős turisztikai vonzerővel is bír. Bár a vasút elsődleges feladata az emberek munkába, iskolába szállítása, egyre fontosabb szerepet tölt be az idegenforgalomban.

Részletezte, hogy az elmúlt években megújult a dél-balatoni vasútvonal, a kivitelezők körülbelül egy hónap múlva befejezik az első észak-balatoni szakasz korszerűsítését is. A nyári főzeszon kezdetére 55 kilométeren villamosítják a Szabadbattyán és Balatonfüred közötti szakaszt.

Az első ütemet újabbak követik majd, a Tapolca-Keszthely irányú folytatás előkészítése jelenleg zajlik – mondta. Hangsúlyozta, hogy középtávú cél a Balaton körbejárhatóságának megteremtése „tiszta, tájba illő vasúttal”.

Az államtitkár a kisvasutakat érintő beruházásokról azt mondta, hogy a MÁV a balatonfenyvesi önkormányzattal együttműködve újjáépíti az Imremajor és Csisztafürdő közötti nyolc kilométeres kisvasutat, emellett elkezdődik a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút Csillebérc állomásának rekonstrukciója.

Utóbbinál felújítják a műszaki emléknek számító biztosítóberendezést és az épületgépészeti rekonstrukció mellett visszaállítják az eredeti hangulatú állomásképet.

Mosóczi László szerint a vasút további térnyeréséhez az kell, hogy megbízható szolgáltatást nyújtson a hétköznapokban és „színes kínálattal” győzze meg az embereket a hétvégéken.

Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója az állami forrású fejlesztéseket részletezve elmondta, hogy Fertőboz állomáson a látogatóteraszról nyerhetnek betekintést a látogatók a felújított fűtőházra, amelyben egy gőzmozdony és egy dízelmozdony található.

Kövesdi Szilárd, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. vezérigazgatója (Fotó: MTI/Filep István)

A Dmot dízel motorkocsiban a motor és az automata sebességváltó újult meg, emellett teljeskörűen rekonstruálták, így most az 1940-es gyártás képét mutatja kívülről. A vezérigazgató beszélt arról is, hogy két darab, Magyarországon máshol nem található egyedi hajtányt is ki lehet majd próbálni a kisvasutozás mellett. A keskeny nyomvonalú hajtányok számára a vágány nyomvonalát már lehet látni.