Kiderült, hogy miért tanácsolták el a doktori iskolából Karácsonyt

Megosztás Tweet



Rövid megjegyzés Karácsony Gergely doktori fokozatáról címmel közölt írást Lánczi András Corvinus Egyetem rektora a Mandineren. Ebben kiderül, hogy Karácsony Gergelyt eltanácsolták a közgazdasági egyetem doktori iskolájából, miután nem teljesítette az előírt követelményeket. Még úgy sem, hogy a megszokottól eltérően két év haladékot kapott.

Karácsony Gergely 2000-ben, miután az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében szociológiadiplomát szerzett, a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdte meg első doktori képzését.

Lánczi András a Mandinerben közölt bejegyzésében kifejtette, hogy 2004-ben vette fel az az egyetem Szociológia Tanszékén tanuló akkor 29 éves PhD hallgatót a Politikatudományi Tanszékre, azzal az ígérettel, hogy megoldja a módszertani képzési feladatokat.

„ Karácsony Gergely pontosan annyi támogatást és bizalmat kapott, mint bármilyen más fiatal és – valljuk meg – alulfizetett oktató”

A Corvinus rektora hangsúlyozta, 2012-ben lejárt a nyolc év, amennyi idő alatt meg kellett volna szereznie a doktori címet, hogy taníthasson.

„Ő viszont ezt nem teljesítette, ezért 2012-ben személyesen közöltem vele, hogy emiatt az egyetemi állását meg kell szüntetnem. Mivel továbbra is azt állította, hogy a doktori dolgozatának már nincs sok híja, azt ajánlottam fel neki nagyvonalúan, hogy menjen el fizetés nélküli szabadságra, és nyújtsa be a doktoriját. Két további év alatt erre nem került sor, ekkor jogilag is megszüntettük a munkaviszonyát".

Másként fogalmazva, az egyetem minden támogatást megadott neki, de ezzel a lehetőséggel ő nem tudott élni. Úgy távozott az egyetemről, mint aki képtelen az elvárt teljesítményeket elérni.

Ami pedig az idegen nyelvi felkészültséget illeti: a kommunista évek egyik máig érzékelhető hatása, hogy nagyon rossz még egyetemi szinten is az idegen nyelvek ismerete. Karácsony Gergely ennek kitűnő példája, de nincs egyedül – zárta sorait Lánczi András.