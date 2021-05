„Karácsony Gergely köpönyegforgató dezertőrnek számít a pártban"

Facebookon jelentette be Karácsony Gergely, hogy elindul a baloldali előválasztáson, egy nappal azután, hogy saját pártja kérte fel a miniszterelnökjelölt-jelöltségre. A főpolgármester nem is olyan régen még azt állította, hogy nincs ilyen terve. A Fidesz szerint ez is a „Gyurcsány-show" része. Gyurcsány Ferenc a korábbi tanácsadóját is a „színpadra hívta". Az Alapjogokért Központ felmérése szerint a magyarok kétharmada nem szeretné, hogy Karácsony Gergely legyen az ország következő miniszterelnöke – hangzott el az M1 Híradójában.