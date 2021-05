Egy hét alatt félmillió oltást adtak be

Megosztás Tweet



Egész hétvégén oltják a 16 és 18 év közötti fiatalokat. Jövő keddig közülük 95 ezren kapják meg a Pfizer első adagját. Ez ismét meglódította az oltási tempót, így a reggeli hivatalos adat szerint már csaknem 4 millió 555 ezren vannak túl az első adagon és 2 millió 656 ezernél járt a második dózisok száma. Szlávik János főorvos szerint 5-6 millió közé kellene eljutni, hogy nyugodt legyen a nyár – hangzott el az M1 Híradójában.

Mintegy ezer regisztrált fiatalt vártak védőoltásra a Fejér Megyei Szent György kórházban szombaton.

Néhány nap alatt mintegy 3 ezer 16 és 18 év közötti kapja meg a vakcinát a kórház oltópontjain. A tapasztalatok azt mutatják, a fiatalok oltása is gördülékenyen halad. Hogy ez így is maradjon az kell, hogy a páciensek is felkészüljenek a védőoltásra.

Reiber István, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház járványügyi főmunkatárs arra hívta fel a fiatalok oltakozók figyelmét, hogy hozzák magukkal a szülői beleegyező nyilatkozatot.

A debreceni Klinikai Központban 20 oltóponton 3700 regisztráltnak adták be az injekciót. 2600-an az első oltásukat kapták, köztük sok 16-18 év közötti fiatal.

„Nagyon köszönöm minden szülőnek -mert ugye a 16-18 éves korosztályt kezdtük el oltani-, nagyon köszönöm a szülőknek, iskoláknak, hogy támogatták, hogy a gyerekek pontosan, időben érkezzenek.és már a harmadik nap oltjuk és gyönyörűen működött a rendszer" – mondta Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója.



A felnőttek tömeges oltását is folytatják országszerte. Miskolcon olyanok is megkapták a vakcinát, akiknek korábban erre önhibájukon kívül nem volt lehetőségük.

Mintegy 3000 embert oltottak be egy nap alatt a városban. Nagy részük –mintegy 2500-an az első dózist kapták. Ezzel párhuzamosan az ismétlő oltásokkal is jól haladnak.

„Második oltásra is hozzák magukkal ezt a kitöltött hozzájárulási nyilatkozatot és azt a kártyát, amit az oltáshoz adunk. Mert így könnyebben beazonosíthatók, kisebb a tévedés lehetősége és gyorsítja az ellátást” – hangsúlyozta Szabó Miklós, a Borsod-Abaúj-Zemplém megyei központi kórház oltóközpont orvosszakmai vezetője.

A magyar oltási program az egyik legsikeresebb az Európai Unióban. Reggelig 4 millió 555 ezren kapták meg a vakcina első dózisát. Magyarország továbbra is az Unió éllovasai között van, a hazai lakosságarányos átoltottság már meghaladja a 46 százalékot, aminél jobban csak Málta áll. Az uniós átlag jóval rosszabb: 30 százalék.

A második oltást pedig már 2 millió 657 ezren megkapták. Egy hét alatt Magyarországon csaknem 500 ezer első és második dózist adtak be. Pénteken például összesen csaknem 101 ezer első és második körös oltást adtak be a háziorvosoknál és kórházakban.

„Nagyon kedvező, hogy nagyon sok 16-18 éves fiatal is hajlandó felvenni a védőoltást”

A 16-18 évesek oltása mérföldkő a járvány elleni küzdelemben, hiszen egy újabb nagy csoport szerez védettséget – erről Szlávik János beszélt az M1-nek. A Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa ugyanakkor hangsúlyozta: akik még nem regisztráltak, azok ne várjanak, és kérjék a védőoltást.

„Ez a jelenlegi 4,5 millió még nem elég ahhoz, hogy nyugodtan hátra dőljünk, még több embernek kell beoltatni magát, még több embernek kell regisztrálni. Úgy látom, hogy a jelenlegi állapotban is az oltottság már valamilyen befolyással van a járványra. Látjuk azt, hogy a harmadik hullámnak lassan vége van, de addig nem lehetünk biztosak abban, hogy nem romlik a járványügyi helyzet, amíg nincsen legalább 5, vagy akár 6 millió ember beoltva” – mondta az infektológus főorvos.

Reggelig 1039 új fertőzöttet azonosítottak, és a vírus miatt elhunyt 73 beteg. Mintegy 2500-an vannak kórházban, közülük 308-an szorulnak gépi lélegeztetésre.