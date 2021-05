Orbán Viktor: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a ma élők között Karikó Katalin a legismertebb magyar

Megosztás Tweet



Orbán Viktor miniszterelnök a héten fogadta a Karmelita kolostorban Karikó Katalint, aki az mRNS-alapú Pfizer/BioNTech védóoltásának kifejlesztésében vállalt oroszlánrészt. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban újabb részleteket árult el kettejük beszélgetéséről. Ebből kiderült, hogy a kormányfő szerint Karikó Katalinra bármikor számíthatunk.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban fogadta Karikó Katalin kutatóbiológust, biokémikust, a szintetikus mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatóját.

„Ismét egy nagy magyar teljesítménnyel állunk szemben. Van abban valami nagyszerű, hogy valaki Kisújszállásról elindulva a ma élő legismertebb magyarrá válik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a ma élők között Karikó Katalin a legismertebb magyar” – mondta találkozójuk kapcsán a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök, aki kiemelte, hogy Karikó Katalin emberek millióinak életét mentette meg a találmányával.

A miniszterelnök szerint

Karikó Katalin sikerét minden magyar magáénak érzi,

hiszen egymás sikereibe is kudarcaiba is belelátják magukat a magyarok.

„Egy olyan professzorasszonyunk van, aki ebben a veszélyes világban erről a járványról, a járvány kivédéséhez szükséges védőoltásról mindent tud. Úgy éreztem, hogy biztonságban vagyok, mert van egy magyar ember, aki ha bármi baj van elérhető, felhívható és tud nekünk tanácsot adni, hogy mit tegyünk” – folytatta a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette, hogy Karikó Katalin hentescsaládból származik, ennek kapcsán szóba került közöttük a disznósajt és a szegedi pirospaprika is.

Az interjúból az is kiderült, hogy a Karikó Katalin által vezetett tudóscsapat, – amelyben más magyarok is vannak – , által kifejlesztett módszer alkalmas arra, hogy a vírus esetleges újabb mutánsaival szemben is kifejlesszenek oltásokat, amennyiben ez szükséges. Ez megnyugtatta a miniszterelnököt, mert

ez a tudás növeli az ország biztonságérzetét.

„Egy nagyon barátságos és a magyarságára büszke, világhírű professzorasszonnyal találkoztam” – összegezte Orbán Viktor.

Korábban maga Karikó Katalin is hasonlóan fogalmazott önmagáról, amikor – az Emberi Méltóság Tanácsától kapott kitüntetése átvételekor – kiemelte, hogy

ő nem Magyarországon születettnek, hanem magyarnak tartja magát.

Címlapfotó: Facebook