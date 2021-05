Hajlította a valóságot a DK-s Varju László

Megosztás Tweet



Tagadta a Hír Tv kamerája előtt a Dk-s Varju László, hogy a baloldali politikusok közös határozati javaslatban követelték a kínai vakcina engedélyezésével kapcsolatos vizsgálóbizottság létrehozását, annak ellenére hogy az ezt bizonyító dokumentum továbbra is elérhető az interneten. Gulyás Gergely szerint a baloldal a járvány alatt is bizonyította, hogy képtelen hozzájárulni a nemzeti egységhez – hangzott el az M1 Híradójában.



Az ellenzéknek az volt a figyelemfelhívása – így értékelte a Gyurcsány-párti Varju László, azt hogy baloldali politikustársaival együtt az elmúlt hónapokban az interneten és azon kívül is kampányoltak a keleti oltóanyagok ellen.

Vágó István egy televíziós vitában visszautasította, hogy a DK oltásellenes lenne. Ha azt mondanák, hogy „keleti oltóanyag ellenes, az már egy beszélgetési alap” – fűzte hozzá.

Dobrev Klára pedig egyszer úgy nyilatkozott a kínai vakcináról, hogy „senki nem mondja ki, hogy segít…”

Egyebek mellett ezeket a nyilatkozatokat nevezi most Varju László figyelemfelhívásnak, holott a DK több internetes kampányanyagában is egyértelműen az szerepel: Magyarországon ne használják például a kínai Sinopharm vakcinát.

A parlament honlapján még mindig elérhető az a határozati javaslat is, amelyben ellenzéki politikusok a kínai vakcina engedélyezésével kapcsolatos vizsgálóbizottság felállítását kérvényezik.

A dokumentumban szó szerint leírják, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség.

A Hír Tv szerint Varju László viszont már azt is tagadta, hogy lett volna ilyen kezdeményezésük. Állítása szerint ők csak annyit akartak elérni, hogy mindenki maga dönthessen arról, milyen vakcinát adat be.

„Az ellenzéknek az volt a figyelemfelhívása, hogy szeretnénk azt, hogy vakcina választásra van lehetőség” – mondta a DK országgyűlési képviselője.

Csakhogy Magyarországon a kezdetektől dönthettek a regisztráltak arról, hogy milyen vakcinát adatnak be. A magyar szakemberek jóváhagyása alapján hatféle vakcina közül választhatnak azok, akik kérik a koronavírus elleni oltást.

Egy hete az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyta a Sinopharm vészhelyzeti alkalmazását is, vagyis a WHO szakértői is kimondták, hogy az oltóanyag hatékony és biztonságos, így a használatát a világ minden táján ajánlják.

Jobb igazat mondani, mint valótlanságot, főleg akkor, amikor az adott esetben írásbeli okirati bizonyíték áll rendelkezésre – így reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón arra, hogy a baloldal a WHO döntése ellenére sem vonta vissza a Sinopharm betiltását követelő határozati javaslatot, akciójukat azonban Varju László letagadta a Hír Tv kamerája előtt.

„A mai napig sem vonta vissza a baloldal azt a határozattervezetet, amiben mind a kínai mind az orosz vakcinát megtiltaná, amivel Magyarországon mintegy kétmillió ember oltatta be magát, akik most védettséget élveznek. Szemben azokkal, akiket a baloldal le tudott beszélni erről és akik nem élveznek védettséget, és akik komoly veszélynek ki vannak téve” – mondta Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a baloldal a járvány alatt is azt bizonyította, hogy akkor sem tud hozzájárulni a nemzeti egységhez, amikor erre egy válsághelyzetben a védekezés érdekében szükség lenne.