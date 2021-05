A baloldali propagandát felülírta az oltási kampány sikere

Megosztás Tweet



Átfogó elemzést végzett a Századvég a baloldal járványhelyzettel és vakcinákkal kapcsolatos kijelentéseiről. Szerintük az eredmények tételesen cáfolják a baloldali állításokat. Az elmúlt hónapokban a járványkezelés szinte minden elemét támadta a baloldal: keleti vakcinák mellett például a regisztrációs eljárást is – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

Palóc André, a Századvég vezető elemzője elmondta: A számok jól mutatják a magyar oltási kampány sikerességét, hiszen hazánkban mintegy kétszerese a beoltottak aránya az uniós átlaghoz képest.

A magyar kormánynak az a megfontolása, mely szerint

nemcsak a brüsszeli vakcinabeszerzésre épít, hanem keletről is, Kínából és Oroszországból is rendel vakcinákat nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy ilyen magas az átoltottság Magyarországon.

Az is látható, hogy az oltási hajlandóság növekedik és a folyamat gördülékenyen zajlik.

A Századvég elemzése szerint az oltási regisztráció a baloldal kijelentései ellenére jól működik és biztosítja az oltások gördülékeny beadását. A beérkező vakcinaszállítmányokat is ez alapján tudja elosztani az operatív törzs.



A keleti vakcinák elleni indítványt a teljes baloldal aláírta, mely máig bent van a parlamentben. Ezzel szemben a kínai vakcinát már a WHO is ajánlja és az orosz vakcinát is egyre többen alkalmaznák. A keleti vakcinák nélkül Magyarország nem állhatna így az átoltottság tekintetében.

Palóc André kiemelte:

Amikor a baloldal a keleti vakcinákat támadta, akkor nem csupán az oltást, hanem a magyar szakemberek munkáját is becsmérelte,

hiszen nem a kormánytagok, hanem szakemberek döntöttek arról, hogy lehet ezeket a vakcinákat alkalmazni.

Azzal kapcsolatban, hogy a keleti vakcinákat mennyire fogadják el más országok, azt egyelőre a kétoldalú megállapodások dominálják, de Brüsszelen is egyre nagyobb a nyomás, hogy fogadja el a keleti vakcinákat.

A baloldal oltásellenes kampánya a politikai haszonszerzésre irányult, de mivel az oltási kampány sikeres, az élet pedig lassan újraindul, enyhítéseket vezetnek be, így az emberek látják, hogy a kormány intézkedései sikeresnek tekinthetők.