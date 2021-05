Tovább szorul a hurok a pedofilok nyaka körül

Megosztás Tweet



Hamarosan a magyar parlament elé kerül az a javaslat, amely szigorítja a pedofil bűncselekményekért kiszabható büntetést. Míg Nagy-Britanniában és Franciaországban nagy ingadozás tapasztalható a szexuális zaklatásért és pedofíliáért kiszabott börtönévek tekintetében, addig Lengyelország 2019-ben, Németország pedig tavaly határozottan szigorította az ilyen esetekben kiszabható büntetési tételeket. A pedofilokkal szemben a kémiai kasztrációt is bevezethetik. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint Magyarországon is azonnal szigorítani kell a szabályokat, és a lehető legszélesebb körben fel kell lépni a pedofília ellen.

„A pedofil cselekményekre nincs és nem is lehet semmilyen mentség. Ezeket a legszigorúbb büntetésekkel szükséges megtorolni, és mindegy, hogy miként követik el. A pedofíliának már a gondolata is undorító, szülőként pedig a legdurvább vélemények és reakciók is érthetőek. Egy gyermeket egész életére tönkre tesz, ha pedofil áldozatává válik. Az internet mocska és korlátozhatatlansága pedig csak növeli a veszélyt, ami jelenleg sem kicsi” – írta a minap Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Hozzátette: azonnal szigorítani kell a szabályokat, és a lehető legszélesebb körben fel kell lépni a pedofília ellen!

A korábbi években a kormány kétszer is szigorított a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeken. 2014-ben úgy szigorították a Btk.-t, hogy a pedofil bűncselekmények többé ne évülhessenek el. A kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények elkövetői 2017 óta többé nem mehetnek vissza olyan munkahelyre dolgozni, ahol gyermekekkel kerülhetnek kapcsolatba. E mellett 2018-tól a 12 év alatti gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények büntetési tétele 10-ről 20 évre emelkedett.

A 12 éven aluliak sérelmére elkövetett esetekben nincs helye annak, hogy egy jó védőügyvéd elkezdje bizonygatni, hogy a gyermek beleegyezett, és enyhítést kérjen. Egy ennyi idős kisgyermek sok esetben nem is képes felfogni, hogy ami történik, az bűncselekmény – magyarázta akkor Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő.

Miközben a magyar kormány folyamatosan szigorítja a pedofil bűncselekményekért kiszabható büntetéseket, addig Nyugat-Európában számos törekvés szól arról, hogyan lehetne megengedőbb a társadalom a pedofilokkal szemben.

A legszélsőségesebb példa talán a holland pedofil szervezet, a Vereniging MARTIJN, amely 2014-ben például az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, mivel a mozgalom működését betiltotta a holland legfelsőbb bíróság.

A Figyelő korábbi írása szerint a pedofília „hívei” a befogadó LMBTQ-mozgalom szárnyai alatt szeretnék legalizálni aberrációjukat. A jelenség új nevet is kapna, mint egyfajta diagnózis: MAP-nek hívnák az angol Minor Attracted Persons („kiskorú vonzott személyek”) kifejezés rövidítéseként.

„A würzburgi egyetem egyik kutatója, Mirjam Heine úgy érvelt egyik előadásában, hogy a pedofíliára úgy kell tekinteni, mint a heteroszexualitásra. Mindkettő normális szexuális orientáció” – írták.

Az Alapjogokért Központ tavaly arra figyelmeztetett, hogy a pedofilokkal szembeni érzékenyítés már elkezdődött Magyarországon is, ami egy káros és veszélyes társadalmi jelenség.

Akkor olyan balliberális portálok írásaira hívták fel a figyelmet, mint a HVG vagy a Magyar Narancs.

„Korábban, más devianciák esetében is így kezdődött: érzékenyítettek, relativizáltak, majd »társadalmasították« az ügyet – először csak megértést, elfogadást, majd befogadást kérve az »érintetteknek«. Majd miután ez sikerült, már csak egy lépés kellett ahhoz, hogy a normálissal egyenértékűként mutassák be a jelenséget” – írták.

„A pedofília nem büntetendő cselekmény! Nem is szabad annak lennie! Sehol sem büntetik, mert nem is lehet” – írta a fent hivatkozott hvg-s cikkben Révész Sándor.

Bár az efféle aberrált gondolkodás egyre gyakrabban üti fel a fejét, akad még ország a világon, ahol szintén szigorítanak a pedofil bűncselekmények esetén kiszabható büntetéseken.

Európa-szerte emelkednek a pedofília és más szexuális bűncselekmények büntetései

Több, nagy vihart kavart molesztálási ügy után február óta szigorúbban büntetik a gyermekek megrontását Franciaországban. Több gyermekjogi szervezet üdvözölte a francia kormány döntését, amellyel szigorították a gyermekek szexuális bántalmazása elleni jogszabályt. Franciaországban ezentúl az a felnőtt, aki 15 évesnél fiatalabb kiskorúval létesít szexuális kapcsolatot, nemi erőszak miatt börtönbe kerülhet. Meghosszabbították emellett a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények elévülési idejét is.

Az új törvény megalkotásához a végső lökést Olivier Duhamel filozófiaprofesszor ügye adta, akiről januárban a saját mostohalánya azt írta, hogy őt és fivérét gyermekként éveken át szexuálisan zaklatta. Duhamel végig tagadta a vádakat, de lemondott számos egyetemi posztjáról. Korábbi munkáltatója, a Párizsi Politikai Tanulmányok Intézetének vezetője, Frederic Mion szintén lemondásra kényszerült a botrány miatt.

Kémiai kasztrálás: a pedofília vitatott ellenszere A világ számos országában alkalmazzák büntetésként a kémiai kasztrációt a gyermekek elleni szexuális bűncselekményt elkövetők esetében. Elsőként az Egyesült Államok egyes tagállamaiban kezdték alkalmazni az 1990-es évek közepén a pedofil bűnelkövetők esetében. Az európai országok közül Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban, Svédországban, Dániában, Svájcban és 2017 óta Lengyelországban is alkalmazzák. „Ennek a módszernek a lényege, hogy az érintettek antiandrogén hatású szert, tehát olyan készítményt kapnak, amely gátolja a férfi nemi hormonok hatását. Ezeket a gyógyszereket eredetileg olyan betegségek kezelésére fejlesztették ki, mint például a hormonérzékeny prosztatarák” – mondta a módszerről Vizi János szexuális medicina-szakember és igazságügyi pszichiáter-szakértő korábban a Magyar Nemzetnek.

Sikkasztott a banki alkalmazott, hogy kiélhesse aberrációját

Nagy-Britanniában a szexuális bűncselekmények elkövetői – köztük a pedofilok – átlagosan öt év és három hónap börtönbüntetéssel számolhattak 2016-ban. Abban az évben az angliai és walesi börtönökben fogva tartott 86 200 elítélt közül mintegy 11 500-an voltak, akiket szexuális erőszak vagy pedofília miatt ítéltek el, vagyis az összes fogva tartott 13,3 százaléka.

Nagy felháborodást váltott ki idén áprilisban, amikor a Bank of England egyik alkalmazottjáról kiderült, hogy 300 fontot sikkasztott és fizetett egy 11 éves kislánynak, hogy kiélhesse szexuális aberrációit. Matthew Millen első fokon mindössze három év börtönt kapott. Miután belefutott egy magát az interneten tinilánynak kiadó rendőrnő csapdájába, és kiderült, hogy visszaeső elkövető, a fellebbviteli bíróság hét évre súlyosbította a büntetését.

Európa legszigorúbb pedofília elleni törvényét vezette be Lengyelország

Lengyelországban a 2019 májusában kitört pedofilvideó-botrány nyomán emelték meg a szexuális bűncselekmények miatt kiszabható büntetés felső határát. A varsói testvérpár, Tomasz és Marek Sekielski által rendezett egyórás film, amely a „Tilko nie mów nikomu” (Ne mondd el senkinek) címet kapta, a lengyel klérus által kisfiúk kárára elkövetett szexuális bűncselekményeket mutatta be, és eddig több mint 24 millióan nézték meg a YouTube-on.

Poland raises jail terms for child abuse after church documentary https://t.co/Gf3m1ZwUxm — The Guardian (@guardian) May 17, 2019

A kormányzó Jog és Igazságosság párt elnöke, Jaroslaw Kaczynski az országos felháborodás nyomán szorgalmazta, hogy 30 évre – kirívóan súlyos esetekben akár életfogytiglanra – emeljék meg a szexuális bűncselekményekért kiszabható büntetés felső határát. A lengyel parlament még abban az évben elfogadta a törvénymódosítást, amely az egyik legszigorúbb a világon.

Akár 15 évet is kaphatnak a szexuális bűnözők Németországban

Tavaly Németország is szigorított a szexuális erőszakért, valamint gyermekpornográfiáért és szexuálisan zaklatott gyermekeket ábrázoló fotók tárolásáért, illetve azok megosztásáért járó büntetésen. Christine Lambrecht igazságügyi miniszter 2020. július 1-jén jelentette be, hogy hat hónapról egy évre növelik az ilyen esetekben kiszabható minimális fogházbüntetést, a felső határt pedig tízről 15 évre emelték.

A német parlament, a Bundestag két héten belül megszavazta a törvénymódosítást, amely augusztus elsejével hatályba lépett.

Lambrecht kiemelte, hogy szigorúbb lett a törvény szövegezése:

a korábban megengedően „Kindermissbrauch”-nak (gyermekek kihasználása) nevezett bűncselekményt ezen túl „szexuális erőszak gyermekek ellen”-ként említik majd a pedofil elkövetők bírósági tárgyalása során.

