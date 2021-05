Öt kategóriában lehet nevezni a balatoni borok versenyére

Megosztás Tweet



Öt kategóriában lehet nevezni a balatoni régió borászainak versenyére; a bírálat június 11-én lesz Balatonfüreden, a díjátadót július elején tartják.

A versenyt szervező Balatoni Szövetség titkára, Fabacsovicsné Kovács Krisztina az esemény csütörtöki sajtótájékoztatóját követően az MTI-nek elmondta, hogy a versenyfelhívást a napokban kapják meg a hegyközségek, június első két napján pedig leadhatják a mintát a jelentkezők.

Mint mondta, a korábbi években mintegy 150 mintát neveztek a megmérettetésre, idén ennél többre számítanak a szervezők.

Öt kategóriában hirdet majd helyezést a szakmai zsűri. Fehér-, vörös-, rozé-, desszert- , valamint pezsgő-gyöngyözőborokkal lehet nevezni.

Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta: az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programhoz kapcsolódó verseny kiváló lehetőséget teremt a balatoni borok számára a nemzetközi porondon való megmutatkozáshoz.

Mint fogalmazott, az itteni borok javára válik, hogy hagyományos technikával termelnek a balatoni borászok.

Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 EKF program megvalósításáért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím viselése jó lehetőség arra, hogy megmutassuk erényeinket Európa számára.

Nemcsak a borok számítanak ezúttal értéknek, hanem a borászok közti összefogás is.

A cél az, hogy a 2023-ig kialakított együttműködések később egy gazdasági modell alapjául szolgáljanak, melynek egyik eleme ez a borverseny is

– fogalmazott.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta, hogy évekkel ezelőtt fogalmazták meg az Európa Kulturális Fővárosa program pályázatának terveit és részleteit a Balatoni Szövetség és a Balaton-parti polgármesterek bevonásával.

Akkor is egyetértettünk abban, hogy Veszprémnek és a Balatonnak közösen kell formálnia a régiót. Az akkor megálmodott terveket most kezdjük el megvalósítani. Továbbra is azt keressük, ami összeköt bennünket, ami tovább építi a térséget, a közösséget.

Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus, a Balatoni borok versenye zsűrijének elnöke elmondta, hogy bár kicsik a magyar borvidékek, de rendkívül jó adottságokkal rendelkeznek. Az olaszrizling, valamint a kiegyensúlyozott, száraz fehérborok termőterülete a globális felmelegedés következtében egyre csökken – tette hozzá.

Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke, Balatonfenyves független polgármestere közölte, hogy a Balatoni Szövetségnek 80 tagja van, a tervek szerint hamarosan Veszprém is állandó tagjává válik.

Mészáros Zoltán, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. programfejlesztési főtanácsadója felidézte, hogy 17 éve rendezik meg a borversenyt, reményeik szerin