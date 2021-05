Megvannak az idei döntősök – Magyarország tortája 2021

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete jubileumi, tizenötödik alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt augusztus 20–i nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István ünnepe, Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére. Idén az Egy a Természettel Nonprofit Kft. támogatásával 2021. évre az ipartestület meghirdette a Magyarország tortája verseny alkategóriájaként az Egy a természettel versenyt is, melynek győztese lesz a Vadászati és természeti világkiállítás Magyarország 2021. hivatalos tortája – írta a Magyar Nemzet.

Az Egy a természettel versenyben fel kellett használni az alábbi öt alapanyagból legalább egyet:

Mindkét zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, de megszületett a döntés.

A Magyarország tortája verseny döntősei:



Egy a természettel verseny döntősei:



Csodaszarvas – Alena Garannikova (Cake and More by Garannikova, Budapest)

(Fotó: Facebook/Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete)