Már Pfizer vakcinára is foglalhatnak a regisztráltak

144 ezer, jellemzően március elejéig regisztrált kap csütörtökön SMS-t arról, hogy a Sinopharm, az AstraZeneca és a Szputnyik mellett ők csütörtöktől már Pfizer oltást is tudnak foglalni az online időpontfoglalóban. Az országos oltási munkacsoport döntése nyomán így a kedden érkezett Pfizer szállítmányból valamennyi első körös oltásra felhasználható oltóanyag lefoglalható.

A kórházi oltópontok május 14. péntek és május 18. kedd közötti napokra hirdettek foglalható Pfizer-oltási időpontokat – közölte a koronavirus.gov.hu. Felhívták az oldal olvasóinak figyelmét, hogy kizárólag csak az SMS értesítést kapók tudnak foglalni Pfizer-oltást. Az időpontfoglaló elérhetőségét ide kattintva érik el.

Az időpontfoglalás tehát csütörtökön, az oltás pénteken indul. Felhívták minden még oltásra váró figyelmét, hogy

csak azokat fogják fogadni a kórházi oltópontok, akik az időpontfoglalásról visszaigazolást tudnak felmutatni.

Kérik, hogy az oltás zavartalan lebonyolítása érdekében ne jelenjenek meg olyanok az oltópontokon, akik nem jogosultak az oltásra, vagyis nem regisztráltak, vagy regisztráltak, de még nem kaptak most jogosultságot az időpontfoglalásra, vagy ugyan kaptak SMS-t, de mégsem foglaltak időpontot.

A kórházi oltópontokra nem fogják beengedni és nem fogják beoltani azokat, akik jogosulatlanul és időpontfoglalás nélkül jelennek meg. A csütörtöki naptól elkezdődött a regisztrált 16-18 évesek oltása is a kórházi oltópontokon szintén Pfizer vakcinával. Az időpontfoglaló továbbra is nyitva van még azoknak az érvényes regisztrációval rendelkező 16-18 éveseknek is, akik eddig nem foglaltak időpontot.

Várhatóan a közeljövőben is lesz online is foglalható Pfizer oltás,

a beérkező vakcinaszállítmányok és az abból első körös oltásra kiosztható oltóanyagoktól függően. Addig is minden regisztrált számára elérhető az időpontfoglalóban a Sinopharm, a Szputynik és az AstraZeneca.