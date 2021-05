Ön szerint mi a megfelelő büntetés a pedofil bűnözők esetében?

Megosztás Tweet



Mit szól hozzá? Gyermekpornográfia terjesztése miatt tartóztattak le négy, gyaníthatóan pedofil személyt. Egyes országokban nem csak börtönre, hanem gyógyszeres kezelésre is ítélik őket. Ön mit javasolna ilyen esetekre?

Ön mit szól hozzá? A hirado.hu és a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának napi, közös szavazásán ezúttal arról kérdezzük olvasóinkat, egyes országokban nem csak börtönre, hanem gyógyszeres kezelésre is ítélik a pedofilokat. Ön mit javasolna ilyen esetekre? A délután 16 óra 10 perckor kezdődő adásban telefonon oszthatják meg véleményüket – Telefonszám: (06 1 vagy 06/30) 759-52-00, sms: 06/30-90-00-666 –, a hirado.hu oldalán szavazatot adhatnak le, a Kossuth, valamint a hirado.hu Facebook-oldalán pedig kommentben mondhatják el, hogy mit gondolnak napi témánkról.

Korábban a Készenléti Rendőrség a Terrorelhárítási Központ bevetési egységeinek közreműködésével elfogott egy „darknetes” pedofil fórumot üzemeltető bűnbandát. A gyermek-pornográf tartalmak megosztására specializálódott fórum tagjai 2019 óta nagy mennyiségben tettek közzé és osztottak meg egymás között gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos felvételeket.

A férfi 2013 és 2015 között a szintén a nevelése alatt álló, másik kiskorú lányáról is készített felvételeket. Ekkor a gyermek még tíz éves sem volt. Ezeket több különböző személy számára is elérhetővé tette a most felszámolt privát chat oldalon.

"A pedofil cselekményekre nincs és nem is lehet semmilyen mentség” – jelentette ki Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében reagált a pedofilbotrányra. Ebben hangsúlyozta, hogy azonnal szigorítani kell a szabályokat, és a lehető legszélesebb körben fel kell lépni a pedofília ellen.