Folyamatosan csökken a kórházban ápoltak száma

Jól alakulnak hazánkban a járványügyi adatok, ami egyrészt az oltások beadásának, másrészt a járványügyi intézkedéseknek köszönhető – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Müller Cecília országos tiszti főorvos a szerdai tájékoztatón elmondta, hogy már 4,9 millióan regisztráltak az oltásra, közülük 80 százalék már megkapta legalább az első oltást, ez közel 4,4 millió beoltottat jelent, mintegy 2,6 millióan pedig már a második oltást is megkapták.

Szerdán 64 ezer adag Moderna, holnap 67 200 AztraZeneca vakcina érkezik Magyarországra

A honvédség oltóbuszai jelenleg a borsodi kistelepüléseken dolgoznak, de eddig kilenc megyében és 80 településen megfordultak, illetve 18 ezer főt részesítettek oltásban. Praktikussága miatt az egydózisos Janssen vakcinával oltanak.

Az országos tiszti főorvos kiemelte: jól alakulnak a járványügyi adatok, ami köszönhető egyrészt az oltások beadásának, másrészt a járványügyi intézkedéseknek.

Az új fertőzöttek száma 905, ezzel a járvány kezdete óta összesen 793 784-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 96, többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma 28 888-ra emelkedett.

Magyarországon folyamatosan nő a gyógyultak száma, ami jelenleg 592 440, az aktív fertőzötteké pedig 172 456-re csökkent.

Az oltópontokra továbbra is lehet időpontot foglalni, amennyiben érvényesen regisztráltak. Jelenleg a Sinopharm, az AstraZeneca és a Szputnyik V vakcinák beadatására lehet időpontot foglalni – hangsúlyozta Müller Cecília. Ma még a 16 és 18 év közötti fiatalok is tudnak foglalni, akik regisztráltak és visszaigazoló üzenetet is kaptak. A regisztráltak többsége már foglalt időpontot, tette hozzá

Ne felejtsék otthon a kinyomtatott visszaigazoló e-mailt!

Az országos tiszti főorvos a jövő keddig tartó kampánnyal kapcsolatban az kérte, hogy mindenki vigye magával a kinyomtatott visszajelző e-mailt az időpont foglalásról. A fiatalok vigyék magukkal a szülők által kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot is, ami feltétlenül szükséges, valamint a tajkártyájukat és a személyi igazolványt.

Müller Cecília kiemelte:

jelenleg egyedül a Pfizer vakcinája alkalmas a 16–18 év közötti korosztály oltására. Az oltások csütörtökön kezdődnek, és jövő keddig tartanak.

További jó hír, hogy a szennyvízadatok azt mutatják, hogy Budapesten, illetve a környezetében lévő kisvárosokban is elkezdett csökkenni a koronavírus örökítőanyag-tartalma.

A jövőben sem kell emelkedéssel számolni a fertőzöttek számában, ezért kimondható, hogy a teraszok megnyitása nem okozott többletfertőzést

– jelentette ki Müller Cecília.

Azonban továbbra is fontos hangsúlyozni, mérlegelni kell a védőoltások előnyeit és hátrányait, az oltás beadásáról továbbra is a háziorvos dönt. Egy új ajánlást fogalmaztak meg, eszerint a várandós nőknek és a gyermeküket szoptató nőknek az mRNS-alapú Pfizer és Moderna vakcináját ajánlják továbbra is.

Az első oltást a 12. terhességi hét után, a másodikat a 36. hét előtt lehet beadni. A 36. hét után már bármikor bekövetkezhet a szülés, ezért nem szerencsés ezt és az oltást együtt kezelni – mondta a tiszti főorvos.

A várható szülés előtti negyedik hétig javasolják a második oltás beadatását,

ha ez nem sikerült, akkor a szülést követő második héten ajánlják annak pótlását. Minden esetben az oltást végző orvos mérlegel a vakcina beadásáról, minden körülményt figyelembe véve.

a mai napon, május 12-én tartják az ápolók nemzetközi napját. Magyarországon 1982 óta ünnepeljük ezt a napot. Ezen a napon külön is köszönetet kell mondanunk nekik – hangsúlyozta, hozzátéve: az ápolónők és ápolók példaértékű helytállásukkal minden elismerésünket kivívták.

az ápolónők és ápolók példaértékű helytállásukkal minden elismerésünket kivívták.

Sajtókérdésre válaszolva Müller Cecília azt felelte, hogy ha valaki nem tud megjelenni a második oltásán, azt jeleznie kell az oltópontnál, mivel akkor rögtön tud egy másik időpontot foglalni. Másrészt arra az időpontra egy másik személy számára tudnak helyet biztosítani.

Közel ötszázan nem viseltek maszkot

Kedden 477 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes ismertette: 465-en közterületeken, hárman tömegközlekedési eszközökön, illetve megállókban, kilencen pedig bevásárlóközpontokban, üzletekben szegték meg a szabályokat.

A jogszabály hatálybalépése óta 68 449-re emelkedett a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt indult intézkedések száma – mondta. A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok figyelmen kívül hagyása miatt kedden 104 ember ellen intézkedtek a rendőrök – fűzte hozzá.

A novemberben bevezetett kijárási korlátozás, majd az azt felváltó kijárási tilalom, valamint a csoportosulás és gyülekezés szabályainak megszegése miatt eddig 68 172 rendőri intézkedésre volt szükség.

Beszámolt arról is, hogy

Budapest V. kerületében csendháborítás miatt intézkedtek a rendőrök egy norvég állampolgár által szervezett magánrendezvényen

a kijárási tilalom ideje alatt. A helyszínen 15-en szórakoztak, köztük amerikai, brit, izraeli és norvég állampolgárok, akik ellen szabálysértési eljárást indítottak. A szervező felelősségét külön eljárásban vizsgálják – tette hozzá.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 1269 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 355 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, közülük 36 vendéglátóhelyet működtet. Kedden szabálytalanságok miatt egy üzletet záratott be ideiglenesen a rendőrség.

A boltok, vendéglátóhelyek korlátozott nyitvatartására, illetve az ott-tartózkodásra vonatkozó szabályok be nem tartása miatt eddig összesen 914 intézkedésre volt szükség, ebből 174 szabálytalanság vendéglátóhelyen történt. Kedden 2 szabálytalanság miatt kellett a rendőröknek intézkedniük.

Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 28 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 16 959-szer intézkedtek.

Az alezredes elmondta:

18 872-re csökkent a hatósági házi karanténban levők száma,

az elmúlt napon 1461 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. A hatósági házi karanténban lévők közül 1004-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat – ismertette az alezredes.

